Un "super tracé" à Miami sans les inconvénients du centre-ville ?

La première édition du Grand Prix de Miami de F1 aura lieu dans moins de deux mois, et les travaux se poursuivent autour du Hard Rock Stadium. Le mois dernier, ce sont les infrastructures des stands et du paddock qui ont été terminées et inaugurées, tandis que la troisième et dernière couche d'asphalte de la piste a également été posée. Ainsi, il a été possible pour certains chanceux d'arpenter les 5,41 km du circuit à haute vitesse, et parmi eux Danny Sullivan.

Avant même de s'y essayer, l'ancien pilote de F1 et légende du CART se disait déjà très emballé par le tracé, sur lequel il s'était rendu deux fois pendant les travaux. "Ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils ont fait du très bon travail avec le circuit. Sur le papier, ça a l'air d'être un super tracé", pressentait l'Américain, interrogé par Motorsport.com le mois dernier.

Alors que ce projet a d'emblée subi les critiques de ceux qui craignaient les aspects négatifs d'une "course sur un parking", Sullivan a assuré qu'il y avait de grands avantages à ce que le GP de Miami soit basé autour d'un stade, sans les inconvénients d'un "roval", soit un circuit tracé à l'intérieur d'un ovale tel que l'existant Homestead-Miami Speedway, ou du projet initial d'un circuit en plein centre-ville.

"J'aime ce qu'ils y ont fait", a-t-il ajouté. "Je n'ai jamais aimé les circuits de type 'roval', à part Daytona, parce que c'est toujours un compromis. Ce que vous avez autour des stades, ce sont les infrastructures et cela aide énormément. Faire entrer et sortir les spectateurs est un facteur important et le stade est très bien placé, près du péage."

Le circuit urbain de Miami

"Quand on pense à toute la politique, [le choix du Hard Rock Stadium] est une excellente solution parce que [les organisateurs du GP] n'auraient jamais obtenu l'approbation d'une course dans le centre-ville. À notre époque, c'est tellement difficile avec le bruit et les plaintes des riverains – même si cela se passe en mai, quand c'est plutôt calme à Miami."

Ces derniers temps, la Formule 1 jouit d'un nouveau pic de popularité aux États-Unis, en témoigne la présence de 400'000 spectateurs lors de l'édition 2021 du Grand Prix à Austin et le fait que tous les billets aient déjà vendus pour l'épreuve de Miami. Un regain d'intérêt outre-Atlantique que Sullivan attribue, comme beaucoup, à la série-documentaire Drive to Survive de Netflix.

"Rendons à César ce qui est à César, la hausse [de popularité] aux États-Unis est entièrement due à Drive to Survive et Sean Bratches [ancien directeur commercial de la F1, ndlr] était le cerveau derrière tout ça", a indiqué Sullivan. "C'est [la F1] qui a payé pour cela, pas Netflix, et il y a eu une influence aux États-Unis parce que [la série] a été bien faite."

Danny Sullivan au GP de Monaco 1983