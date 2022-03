Pirelli : Les nouveaux pneus exigent un style de pilotage différent

Charger le lecteur audio

Cette saison, deux ans après que la Formule 2 a pris le même chemin, le Championnat du monde de Formule 1 passe à des roues de 18 pouces. Si plusieurs tests ont été menés l'an passé afin de préparer le terrain, c'est aux essais de pré-saison 2022 de Barcelone et de Bahreïn que les équipes et les pilotes ont pu se familiariser avec les nouvelles gommes de Pirelli.

Mario Isola, à la tête du programme F1 de la marque, a notamment confié pendant les essais de Bahreïn qu'en raison d'un fort sous-virage, de la facilité à bloquer les roues avant et du comportement des voitures dans les virages lents, les pilotes devaient revoir leur manière de rouler cette année.

"Ces pneus sont différents, vous devez rouler différemment", a-t-il indiqué sur F1 TV. "Il est probable qu'ils doivent utiliser beaucoup plus la traction en ligne droite que la traction combinée à cause des caractéristiques des pneus arrière. Je pense que les pilotes sont assez bons pour s'adapter rapidement à la nouvelle situation."

"Ils travaillent sur la différence d'équilibre entre les hautes vitesses et les vitesses faibles. À haute vitesse, la plupart des équipes disent que les voitures sont assez bien équilibrées, donc [les pilotes] peuvent attaquer fort. Mais à basse vitesse, [les voitures] génèrent ce dérapage qui peut être à l'avant ou à l'arrière, selon l'équilibre et les réglages de la voiture. C'est un processus d'apprentissage que nous voyons chaque fois qu'il y a quelque chose de complètement nouveau, comme pour cette année."

Isola a également affirmé que le sous-virage était déjà présent l'an passé, lors des premiers essais avec les roues 18 pouces. "[Les pilotes] ont moins d'appui dans les virages lents donc ils ont un peu de sous-virage qui est généré par les pneus arrière plus solides [comme ce fut le cas] à Barcelone et aussi à Abu Dhabi l'an dernier avec les mulets", a-t-il ajouté. "[Les pilotes] ont indiqué que les pneus arrière étaient assez assez solides et ils ont beaucoup sollicité l'avant. Ils ont eu du sous-virage avec les mulets et les nouvelles voitures ont pu corriger cela à Barcelone."

"Pour être honnête, les blocages à l'avant n'étaient pas totalement inattendus parce que les voitures sont plus rigides, elles doivent être très proches de la piste pour générer de l'appui. De plus, à Barcelone, le marsouinage leur rendait la vie dure dans les zones de freinage. Lorsque l'on est dans une voiture qui s'agite, le risque est de bloquer les roues. Et ensuite, il est difficile de générer de la rotation à nouveau. Donc le blocage de l'avant est quelque chose qu'ils doivent apprendre à gérer."

Avant que les essais de Bahreïn n'aient pris fin, le week-end dernier, l'Italien a indiqué que Pirelli et les équipes de F1 obtiendraient beaucoup d'informations sur les nouveaux pneus en roulant sur le circuit de Sakhir en raison des conditions radicalement différentes à celles de Barcelone, lors des essais de février.

"C'est intéressant ici [à Bahreïn] parce que nous avons des conditions complètement différentes par rapport à Barcelone", a lancé Isola. "La configuration du circuit, la rugosité de la piste et les conditions météo sont à l'opposé. Donc nous pouvons obtenir des informations utiles avec ces trois jours d'essais. À Barcelone, nous avons eu la confirmation que les pilotes pouvaient attaquer davantage avec les pneus. Je pense qu'il y a plus de surchauffe [à Bahreïn] à cause des conditions, [les pilotes] roulent pendant la journée, dans les heures les plus chaudes. C'est donc différent du week-end de course."

"Et en matière de performance, nous devons attendre un peu pour comprendre le delta de mise en température et de dégradation. Au premier test, on se concentrait beaucoup plus sur les nouvelles voitures que sur les pneus, je crois que l'on se concentrera sur les pneus et leur comportement [à Bahreïn]. Je m'attends à ce que l'on se plaigne plus de la surchauffe en raison des caractéristiques du circuit, comme je l'ai dit, mais je suis toujours convaincu que le produit représente un pas dans la bonne direction."