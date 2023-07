Ces Grands Chelems qui existent déjà en F1

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, envisage la création dès 2024 d'un trophée officiel remis à l'auteur d'un "Grand Chelem". Dans son idée, ce Grand Chelem serait réservé aux Grands Prix courus sous le format sprint, et remis à tout pilote signant la pole position, le meilleur temps du shootout, la victoire en sprint et la victoire en course.

Avant de savoir si un tel prix sera introduit dans le championnat l'an prochain, il faut rappeler que le terme de "Grand Chelem" (qui vient à l'origine des jeux de cartes puis a été transposé au sport au cours du XXe siècle) a déjà une résonance particulière en Formule 1.

En effet, bien qu'il ne s'agisse pas d'une dénomination officielle, un Grand Chelem consiste, pour un pilote, à signer la pole position, le meilleur tour en course et à gagner le Grand Prix (ce qui constitue déjà en soi un "Hat Trick") tout en menant l'intégralité des tours de la course.

C'est une performance relativement rare, qui a été réalisée à 66 reprises au cours des 1089 Grands Prix que compte l'histoire de la F1 jusqu'à ce jour, ce qui représente un ratio de 6,06%. Dans ce domaine, Jim Clark a établi le record en 1965, avec huit Grands Chelems, qui n'a pas été battu depuis ; Lewis Hamilton est le pilote en activité qui en est le plus proche (six) et Max Verstappen est l'auteur du dernier en date, au GP d'Espagne 2023.

Les Grands Chelems dans l'Histoire de la F1

Pilote

(Champions du monde en gras) Nombre de Grands Chelems Grands Prix Jim Clark 8 (tous avec Lotus) 1962 Gde-Bretagne

1963 Pays-Bas

1963 France

1963 Mexique

1964 Gde-Bretagne

1965 Afrique du Sud

1965 France

1965 Allemagne Lewis Hamilton 6 (tous avec Mercedes) 2014 Malaisie

2015 Italie

2017 Chine

2017 Canada

2017 Gde-Bretagne

2019 Abu Dhabi Alberto Ascari 5 (tous avec Ferrari) 1952 France

1952 Allemagne

1952 Pays-Bas

1953 Argentine

1953 Gde-Bretagne Michael Schumacher 5 (2 avec Benetton, 3 avec Ferrari) 1994 Monaco

1994 Canada

2002 Espagne

2004 Australie

2004 Hongrie Jackie Stewart 4 (1 avec Matra, 3 avec Tyrrell) 1969 France

1971 Monaco

1971 France

1972 USA Ayrton Senna 4 (1 avec Lotus, 3 avec McLaren) 1985 Portugal

1989 Espagne

1990 Monaco

1990 Italie Nigel Mansell 4 (tous avec Williams) 1991 Gde-Bretagne

1992 Afrique du Sud

1992 Espagne

1992 Gde-Bretagne Sebastian Vettel 4 (tous avec Red Bull) 2011 Inde

2012 Japon

2013 Singapour

2013 Corée du Sud Nelson Piquet 3 (tous avec Brabham) 1980 USA Ouest

1981 Argentine

1984 Canada Max Verstappen 3 (tous avec Red Bull) 2021 Autriche

2022 Émilie-Romagne

2023 Espagne Juan Manuel Fangio 2 (1 avec Alfa Romeo, 1 avec Ferrari) 1950 Monaco 1956 Allemagne Jack Brabham 2 (1 avec Cooper, 1 avec Brabham) 1960 Belgique

1966 Gde-Bretagne Mika Häkkinen 2 (tous avec McLaren) 1998 Brésil

1998 Monaco Nico Rosberg 2 (tous avec Mercedes) 2016 Russie

2016 Europe Mike Hawthorn 1 (Ferrari) 1958 France Stirling Moss 1 (Cooper) 1959 Portugal Jo Siffert 1 (BRM) 1971 Autriche Jacky Ickx 1 (Ferrari) 1972 Allemagne Clay Regazzoni 1 (Ferrari) 1976 USA Ouest Niki Lauda 1 (Ferrari) 1976 Belgique Jacques Laffite 1 (Ligier) 1979 Brésil Gilles Villeneuve 1 (Ferrari) 1979 USA Ouest Gerhard Berger 1 (Ferrari) 1987 Australie Damon Hill 1 (Williams) 1995 Hongrie Fernando Alonso 1 (Ferrari) 2010 Singapour Charles Leclerc 1 (Ferrari) 2022 Australie