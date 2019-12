Grosjean toujours pas convaincu par les pneus 2020 de Pirelli

Les nouveaux pneus 2020 ont fait leurs débuts lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis le mois dernier et ont à l'époque suscité des retours globalement négatifs de la part des pilotes et des écuries. Au point que plusieurs figures importantes du paddock ont commencé à remettre en cause le changement de gommes prévu et à envisager la possibilité d'une utilisation l'an prochain des pneus 2019. La FIA a même précisé que, si les tests d'Abu Dhabi débouchaient sur la même tendance, un vote serait bel et bien organisé, lors duquel il faudrait parvenir à une majorité de sept écuries sur dix pour graver dans le marbre le maintien des enveloppes de la saison achevée.

Alors que le roulage d'Austin s'est fait dans des conditions fraîches et sur une piste peu gommée, Pirelli s'attend à Abu Dhabi à des conditions bien plus représentatives avec une piste qui vient juste de servir au week-end de Grand Prix, une météo idéale et des pressions abaissées. Cependant, seul pilote titulaire de 2019 à s'exprimer devant les médias en cette fin de première journée, Romain Grosjean n'a pas vraiment plaidé en faveur des pneus 2020.

Le directeur du GPDA a indiqué que, selon lui, les gommes étaient "restées dans la même veine" que lors du test sur le Circuit des Amériques. Et quand il lui est demandé de choisir entre les pneus 2019 et 2020, dans l'hypothèse où il devrait faire une course prochainement, il répond : "Je ne sais pas. Il est trop tôt pour le dire. Mais ça ne devrait pas vraiment être une question, n'est-ce pas ? Nous en sommes là. Si vous me demandez là tout de suite, je ne sais pas. Selon la piste, je vous dirais l'un ou l'autre. [Mais] ça ne va pas se produire. Après une année de développement, vous aimeriez vous dire : 'Je vais rouler avec les [pneus] 2020, pas de question à se poser'."

Pirelli a souhaité instaurer une gamme de pneus avec une plus faible dégradation, une fenêtre de fonctionnement plus large et une surchauffe moins importante, répétant que cette lettre d'objectifs tardive arrivée entre ses mains correspondait aux désirs des pilotes. Or, au moment de tirer un bilan des comparaisons faites par Haas entre les différents composés 2019 et 2020 ce mardi, Grosjean constate que "certains sont proches, d'autres éloignés".

"[Les pneus 2020] sont différents. Il y a du positif et du négatif. Ils ont fait un gros changement, De nouveau, nous devons voir comment nous faisons rouler les voitures et nous assurer d'être au maximum à tous les niveaux, mais si vous me demandez si je suis très heureux des nouveaux pneus, et [si] ça va résoudre certains des problèmes – la dégradation thermique, la sensibilité quand on suit une autre voiture –, je dois juste vous dire la vérité. Et non, ça ne va pas totalement corriger ce problème. La dégradation sur certains composés était meilleure. Pouvoir utiliser des pressions plus basses aide aussi. Donc c'est ce qui est positif. Mais ce n'est pas ce dont on pourrait rêver."

Propos recueillis par Frankie Mao

Photos - Grosjean aux tests d'Abu Dhabi 2019

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.