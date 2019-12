Ocon veut contrer le "gros problème" de 2020 grâce à ses 1ers tests

Un peu plus d'un an après sa dernière course en tant que titulaire, après deux saisons et demie de Formule 1 d'abord chez Manor fin 2016 puis chez Racing Point en 2017 et 2018, Esteban Ocon est sorti de son rôle de réserviste et pilote de simulateur Mercedes pour se lancer dans l'aventure Renault. Et tout commence là où cela s'était terminé, à Abu Dhabi, avec la première journée des tests d'après-saison, en grande partie consacrés à l'évaluation des pneus Pirelli 2020.

"C'est une sensation fantastique, d'être de retour", a-t-il déclaré ce mardi soir à Yas Marina. "J'étais vraiment excité d'être à aujourd'hui, j'ai attendu ce jour pendant des mois et il est enfin arrivé. La première impression est bonne, l'équipe m'a accueilli très chaleureusement, ce qui est toujours très satisfaisant. Voir d'anciens et de nouveaux visages aussi, c'est super. Et nous avons commencé à véritablement travailler sur tous les petits détails, et durant l'après-midi j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus de la limite ; c'était bien."

"Mon objectif principal était de me remettre à niveau – ça fait pas mal de temps que je n'ai pas piloté évidemment –, mais également de travailler avec tout le monde, ce qui est aussi quelque chose de nouveau de notre côté, et juste d'essayer de me pencher sur les gros détails avant de travailler sur les petits, essayer d'avoir une position correcte aussi dans la voiture, et après avoir plus ou moins fait ça, me faire une idée de la voiture et des nouveaux pneus."

"[La voiture] semblait bonne. Bien sûr, il y a toujours beaucoup à améliorer, mais oui, le moteur est également quelque chose de nouveau pour moi depuis deux ans, [il a une] bonne puissance. Ensuite, bien entendu, l'équilibre, il faut toujours travailler dessus. Ce n'est jamais parfait tant qu'on n'y a pas touché et mis le point final. Je pense que nous aurons une solide base de travail pour continuer demain."

"Plus d'espace" dans la Renault que dans la Mercedes

La nature hybride de ces essais, qui font à la fois le lien entre 2019 et 2020 mais doivent aussi servir de mise à l'épreuve des gommes 2020 avec des monoplaces de la saison achevée, n'est pas de nature à permettre de beaucoup se projeter sur l'an prochain. Pourtant, Ocon est un homme pressé et les nouvelles restrictions sur la durée des essais hivernaux (qui seront cantonnés à six jours début 2020 contre huit jusqu'à cette année) le poussent à accorder une grande importance à ces deux journées, afin de régler certaines questions le plus vite possible.

"C'est crucial et, assurément, ça va énormément m'aider, parce que vous arrivez aux tests de février avec un avantage, car votre position est réglée et il y a des choses que vous vérifiez en piste. C'est super d'avoir cette chance et oui, pour moi – je n'ai pas eu beaucoup de temps de roulage cette année – avoir encore moins de journées en février, c'est un gros problème. Donc avoir ces deux jours ici c'est en gros une contre-mesure pour les journées que nous n'aurons pas en février."

Du fait de sa taille (1,86 m), Ocon compte parmi les plus grands pilotes du plateau et sa position dans la monoplace est donc encore plus importante que pour la plupart de ses adversaires. Par chance, chez Renault, il trouve un écrin plus confortable que chez Mercedes. "Ma position est un peu meilleure dans cette voiture [...] parce qu'il y a plus d'espace. Évidemment, Nico [Hülkenberg] et Daniel [Ricciardo] sont plus grands que Valtteri [Bottas] et Lewis [Hamilton], donc..."

"Je vais juste apprendre à connaître tout le monde également, et à travailler avec de nouvelles personnes, c'est très différent", a-t-il ajouté au sujet de ce qu'il allait tirer des tests. "Et je pense que c'est ce qui va prendre le plus de temps, pour nous tous, de nous comprendre les uns les autres parfaitement. Il y a toujours beaucoup à dire sur le premier jour, donc c'est le plus compliqué et celui sur lequel vous devez le plus vous concentrer."

Après avoir fini la journée au huitième rang d'une feuille des temps loin d'être révélatrice, avec 77 tours au compteur, Ocon poursuivra son adaptation ce mercredi, toute la journée.

Propos recueillis par Frankie Mao

Photos - La première journée d'Ocon avec Renault F1

