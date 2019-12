Ocon débute chez Renault, Bottas meilleur temps à Yas Marina

L'événement du jour était bien évidemment la présence chez Renault d'Esteban Ocon. Le pilote Français a parcouru ses premiers tours de roue au volant de la R.S.19, qui a permis au Losange de se classer cinquième du championnat constructeurs. De retour après une année sans volant de titulaire, l'ancien pilote Manor et Force India/Racing Point va bénéficier de la préparation maximale pour 2020, ayant été libéré par Mercedes dès ce lundi.

Ocon a terminé cette première journée au huitième rang, avec 77 tours au compteur, un problème de baquet l'empêchant d'en faire plus. Il pourra malgré tout se rattraper demain puisqu'il sera à nouveau aligné. La feuille des temps a par ailleurs été dominée par son ancien équipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, qui précède Sebastian Vettel sur Ferrari, Daniil Kvyat sur Toro Rosso et Sergio Pérez sur Racing Point.

Pérez et Vettel se sont accrochés au virage 11, dans un remake moins destructeur de l'incident entre Romain Grosjean (Haas) et Bottas en Essais Libres 2, qui a tout de même envoyé l'Allemand en tête-à-queue et l'a laissé avec une crevaison. Grosjean, justement, complète le top 5 de cette journée.

Septième aux chronos, Max Verstappen (Red Bull) a été le pilote le plus assidu en piste avec un total de 153 boucles de la piste de Yas Marina. Au contraire, Sean Gelael (Toro Rosso) et Roy Nissany (Williams) ont été les plus discrets, et pour cause : ils n'ont roulé qu'une demi-journée, le premier ayant cédé sa place à Kvyat et le second ayant succédé à George Russell.

Pour rappel, lors de ces tests, chaque équipe dispose de dix trains de pneus par jour, avec un mélange entre ceux de 2019 et ceux de 2020. C'est sur la base des retours des pilotes et des écuries sur la qualité des gommes 2020 qu'il sera décidé ou non de procéder à un vote pour conserver les pneus 2019 l'an prochain.

Essais d'Abu Dhabi - Jour 1