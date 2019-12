Pneus 2020 : l'heure de vérité pour Pirelli à Abu Dhabi

Les écuries ne sont pas encore en vacances malgré le dernier Grand Prix de la saison disputé hier. Ces deux prochains jours seront en effet cruciaux en vue de 2020, avec le test des pneus Pirelli qui sera suivi d'un vote pour déterminer quelle spécification sera utilisée la saison prochaine. Après un avant-goût qui a déçu à Austin, le manufacturier unique de la Formule 1 espère que ce roulage dans des conditions plus représentatives convaincra les écuries d'adopter les nouvelles enveloppes. Néanmoins, si sept d'entre elles se prononcent contre leur utilisation après ces essais, c'est la spécification 2019 qui sera conservée.

Pression abaissée et comparaison directe

Mardi et mercredi à Abu Dhabi, toutes les écuries disposeront des deux types de gommes afin de mener une comparaison directe. Pirelli a également ajusté les pressions préconisées pour les pneus 2020, espérant améliorer considérablement leur comportement en plus d'être montés sur des monoplaces qui seront cette fois-ci réglées en conséquence.

"Nous avons donné aux écuries l'information sur les nouveaux pneus : le profil statique, le profil dynamique, les données pour régler la voiture du mieux possible", explique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Les recommandations pour les pneus 2020 lors des essais seront différentes par rapport aux pneus de course [2019], car la nouvelle construction a été conçue pour fonctionner avec une pression plus basse. Nous avons découvert une amélioration pendant les tests de développements lorsque nous avons abaissé la pression. La recommandation pour les essais sera donc 1,5 psi plus basse à l'avant et à l'arrière, et nous avons demandé aux équipes d'en tenir compte."

"À Austin, il était impossible de donner des recommandations différentes, car avec le peu de temps disponible il était impossible de régler correctement la voiture pour cela. Bien entendu, tout sera plus détendu pour ces essais afin de mener une comparaison plus représentative. Ce n'était pas le seul handicap à Austin : il y avait également les niveaux d'appui différents, et en essais libres, on ne peut pas demander à une équipe de changer le fond plat, c'est impossible. Mais pour ces essais ils ont le temps d'ajuster le set-up, d'ajuster le fond plat si besoin. Ils ont une approche différente dans la manière de travailler. Ce que je demande aux équipes, c'est de réaliser une véritable comparaison technique entre les deux constructions, afin de comprendre la performance du pneu actuel et celle du nouveau. Puis toute décision sera la bienvenue."

Selon Pirelli, l'abaissement des pressions devrait notamment atténuer considérablement les problèmes d'adhérence dont se plaignaient la majorité des pilotes à Austin. La firme italienne est persuadée qu'à cause des pressions trop élevées sur le Circuit des Amériques, les retours des pilotes au sujet de la perte de grip ne "correspondaient pas aux conclusions" tirées par le manufacturier.

Pour les deux jours déterminants qui s'annoncent sur le tracé de Yas Marina, chaque écurie disposera d'un total de 20 trains de pneus, répartis comme suit : deux trains de C3 2019 et deux de C4 2019, deux trains de quatre composés 2020 (C2, C3, C4, C5), et huit autres trains librement choisis.