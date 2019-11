Hamilton piège ses fans au Mercedes-Benz World

En dépit du fait de disposer de peu de temps dans son emploi du temps très chargé par les nombreuses courses l'ayant mené vers une sixième couronne mondiale (à une réalisation de Michael Schumacher), Hamilton a fait une visite au Mercedes-Benz World de Brooklands pour faire la surprise de leur vie à quelques fans.

Alors qu'il leur avait été dit qu'ils venaient tester un nouvel aspect des écouteurs Bose 700, les fans invités ont en fait eu l'occasion de se tenir à quelques centimètres de leur héros Hamilton, qui se cachait derrière un panneau, prêt à leur faire une surprise.

"Nous voici à Brooklands avec Bose, pour piéger quelques fans ! Six d'entre eux vont venir tester ces nouveaux écouteurs. Ils vont me poser des questions et je vais y répondre depuis ce côté du mur. Ils ne savent pas que je suis là. Ensuite, quand ils arriveront à la troisième question ; une question personnelle qu'ils me poseront, je viendrai là, leur taperai sur l'épaule et leur ferai la surprise ! Comme à chaque fois que je dois jouer un rôle, je suis un peu nerveux, d'autant plus que je ne sais pas quelle question ils vont me poser ! Et je ne veux pas qu'ils puissent m'entendre par-dessus le panneau !"

Fort heureusement, les casques atténuateur de bruit Bose 700 ont permis à Hamilton de rester discret en coulisses jusqu'au moment de se montrer. Heureux de passer un moment avec l'équipe d'enregistrement et ses fans, c'est un Hamilton détendu qui a passé du temps avec sept fans et leurs familles après la plaisanterie. Le Britannique s'est plié au jeu des autographes et photos souvenir sur des casquettes, T-shirts et a passé plusieurs minutes avec chaque fan à répondre à de nombreuses questions enthousiastes. Une journée parfaite pour les admirateurs du pilote et de l'équipe, qui ont vu un rêve se réaliser.

Regardez ci-dessus notre vidéo exclusive de cet évènement et l'interview complète de Lewis Hamilton, en partenariat avec Bose.

