Red Bull : La trajectoire fulgurante d'Albon "au mérite"

Rookie cette année en Formule 1, Albon fera équipe avec Max Verstappen chez Red Bull Racing l'an prochain, après être parvenu à transformer l'essai de sa montée dans le team en remplacement d'un Pierre Gasly ayant déçu le management.

La confirmation d'Albon pour le volant 2020 complète 12 mois remarquables pour le Thaïlandais né à Londres, qui a été extirpé d'un contrat Nissan en Formule E pour faire ses débuts dans le grand bain de la F1 avec la filière Red Bull, dont il ne faisait plus partie au moment de finalement atteindre la catégorie reine. Albon n'avait jamais piloté de F1 avant les essais d'avant-saison organisés cet hiver.

"Ce qu'a démontré Alex, c'est une grande ténacité", félicite Christian Horner, content de son coup, au micro de Motorsport.com. "À la base, il faisait partie du programme junior et avait été libéré tôt dans sa carrière [en 2012, ndlr]. Il a réellement dû se battre pour maintenir une carrière dans les sports mécaniques et compter sur son talent, sa ténacité et son attitude qui consiste à ne jamais abandonner. Il a poussé Leclerc dans ses retranchements [en GP3 en 2016], puis il est monté en Formule 2 et a eu une carrière solide. Il était parti pour rejoindre une autre discipline et ironiquement, les événements provoqués par la décision de Daniel [Ricciardo] de partir chez Renault ont créé cette opportunité pour lui de rejoindre Toro Rosso."

"Très rapidement, on a vu qu'il avait un talent décent et une grande science de la course, et il a continué à évoluer. Puis l'opportunité nous a été donnée de le voir chez Red Bull Racing. Cela démontre juste que si vous êtes impliqué de la bonne manière, avec la bonne attitude, les choses peuvent prendre forme, et que le talent permet toujours de monter jusqu'au sommet."

Avant son podium manqué de peu à Interlagos, Albon a achevé tous les Grands Prix dont il a pris le départ avec Red Bull dans le top 6. Son meilleur résultat à date demeure une quatrième place et a inscrit 68 points au Championnat du monde des pilotes avec Red Bull ; cinq de plus que Gasly sur les 12 premiers GP de la saison.

Amené à expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de maintenir Albon chez Red Bull en 2020, Horner poursuit : "Alex a fait un très bon travail pour sa première année en Formule 1. Depuis qu'il est monté dans ce baquet, il a terminé dans le top 6 de chaque Grand Prix, parfois en devant partir depuis le fond de la grille ou même de la pitlane. Il a piloté exceptionnellement bien. Il a fourni un excellent retour technique et son rythme ne fait que progresser et progresser encore, et ce, sur de nombreux circuits où il n'a jamais roulé ou dans des pays qu'il n'a jamais visité. Il a gagné sa place au mérite. Nous sommes enthousiasmés par son potentiel pour le futur. Ce fut une décision relativement directe de continuer cette relation qu'il a avec le team pour faire équipe avec Max en 2020."