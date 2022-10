Latifi sanctionné pour son accrochage avec Zhou

Charger le lecteur audio

Si tant est que le doute existait, Nicholas Latifi ne s'élancera pas de la pole position au Grand Prix du Japon. Le pilote Williams a reçu cinq places de pénalité sur la grille de départ de la prochaine course après un accrochage qui a mis un terme à sa course, ainsi qu'à celle de Zhou Guanyu, dès le septième tour à Singapour.

Zhou et Latifi étaient à la lutte lorsque le Canadien s'est brusquement rabattu sur son rival, l'Alfa Romeo se retrouvant prise en sandwich entre la Williams et le mur. Bien que les deux pilotes aient été contraints à l'abandon, les commissaires n'ont pas attendu la fin de la course pour agir et ont très rapidement décidé de sanctionner Latifi.

"Les commissaires ont analysé les images vidéo et ont déterminé que Latifi était le principal responsable de la collision", indique le communiqué de la direction de course. "Zhou tentait de dépasser Latifi dans la ligne droite à l'approche du virage 5 et avait suffisamment de place ; il a pris la trajectoire normale. Latifi s'est décalé sur la gauche et n'a pas laissé la largeur d'une monoplace à Zhou, ce qui a entraîné un contact non négligeable entre les voitures."

Latifi, tout en reconnaissant sa responsabilité, estime qu'il pouvait difficilement mieux faire les choses, compte tenu de la visibilité dont il disposait.

"J'avais regardé dans les rétroviseurs pour voir où était Zhou Guanyu", affirme le Canadien. "Je n'ai pas vu qu'il était là, alors j'ai pris ma trajectoire normale dans le virage suivant. Je ne sais pas s'il était dans un angle mort de la voiture, que le rétroviseur ne peut pas montrer. Malheureusement, il était là, et avec le recul, il fallait que je laisse plus de place, mais je ne peux me baser que sur ce que je vois dans les rétroviseurs."

Zhou n'a en tout cas vraiment pas de réussite cette saison avec déjà six abandons : c'est plus que tout autre pilote. Or, l'écart se réduit entre Alfa Romeo et ses rivaux directs au championnat des constructeurs.