Leclerc : "Ce sera une énorme surprise si on fait la pole"

Une semaine après sa pole position au Grand Prix des États-Unis, Charles Leclerc craint que Ferrari soit moins en verve sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Le pilote de la Scuderia s'est classé cinquième et troisième des deux premières séances d'essais libres à Mexico, avec six puis trois dixièmes de déficit sur le leader Max Verstappen. Un déficit manifestement représentatif selon l'intéressé, qui ne s'attend pas à pouvoir le combler lors du reste du week-end – particulièrement dans l'exercice des qualifications.

"On a encore du pain sur la planche, car la McLaren semble être extrêmement compétitive", analyse Leclerc. "La Red Bull et Max [Verstappen] ont l'air très, très compétitifs. C'est un peu plus difficile à lire quant à Mercedes, mais en se focalisant sur nous-mêmes, on sait quels sont les domaines sur lesquels on doit travailler. Espérons que ça nous aidera à faire un pas en avant."

"Ce sera une énorme surprise si on fait la pole position, mais il ne faut jamais dire jamais. C'est une piste compliquée. C'est très difficile de faire un tour parfait, mais je crois que ce week-end, on est un peu trop loin."

Les essais libres de vendredi se sont moins bien passés pour Carlos Sainz, classé septième en EL1 puis onzième en EL2, à quelques dixièmes de son coéquipier monégasque. L'Ibère n'était pas ravi par le comportement de sa monoplace.

"La journée a été compliquée pour nous. À vrai dire, je pense qu'on s'attendait à être un peu plus compétitifs, mais pour une raison ou une autre, on ne semble pas avoir trouvé l'équilibre idéal. Surtout sur un tour, on semble manquer énormément de train arrière ; c'est notre priorité pour [les qualifications]. Ce pneu tendre est très tendre, et il surchauffe très vite, ça cause des problèmes. On va se focaliser et voir si l'on peut améliorer notre rythme sur un tour. Le peloton semble être vraiment, vraiment serré, alors je pense que ça va être une bataille acharnée en Q1, Q2 et Q3", conclut Sainz.

Propos recueillis par Jonathan Noble

Lire aussi : Formule 1 Massa pas opposé à un partage du titre 2008 avec Hamilton