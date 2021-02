LIVE - Suivez la présentation de l'Alfa Romeo 2021

C'est ce lundi midi en direct de Varsovie que l'on va découvrir la nouvelle monoplace d'Alfa Romeo en Formule 1. Présentée sur les terres du pilote de réserve Robert Kubica et du sponsor titre Orlen, elle devrait conserver la livrée parée de rouge et de blanc, classique pour la marque italienne. Elle sera baptisée C41 et non C40 afin d'être plus en phase avec l'année civile (en l'occurrence 2021).

Cette voiture sera toujours propulsée par une unité de puissance Ferrari, comme c'est le cas depuis 2010, et pilotée par Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, qui attaquent leur troisième saison de collaboration dans l'élite. La saison dernière, ils n'ont marqué que quatre points chacun, et Alfa Romeo a fini huitième du championnat, juste devant Haas et Williams.

Comme toujours, il sera intéressant de voir comment l'écurie s'est adaptée aux nouveautés de la réglementation technique, avec une réduction de l'appui aéro via le fond plat notamment, ainsi qu'au gel des châssis, qui représente un défi pour toutes les équipes dans la quête de davantage de performance.

Il s'agit de la troisième des dix présentations de cette pré-saison 2021 ; Red Bull Racing suivra dès demain avec sa RB16B. La liste complète est à retrouver ci-dessous. Rappelons que les essais hivernaux auront lieu du 12 au 14 mars au Bahrain International Circuit, avec le premier Grand Prix de la saison sur le même circuit du 26 au 28 mars prochains.

Calendrier des présentations F1