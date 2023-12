Luke Browning va asticoter Williams pour avoir un test en F1

Il y a une quinzaine de jours, Luke Browning a succédé à Ayrton Senna, Michael Schumacher ou plus récemment António Félix da Costa au palmarès du Grand Prix de Macao. Le Britannique de 21 ans a dominé cet événement de la tête et des épaules sur le Circuit de Guia, signant la pole position avant de remporter la course qualificative et la course principale avec les deux meilleurs tours à la clé. Il les a même menées de bout en bout.

Membre de la Williams Driver Academy, Browning espère désormais que cette belle prestation va lui ouvrir des portes – notamment un test en Formule 1, lui qui a déjà piloté l'Aston Martin AMR21 après avoir remporté l'Aston Martin Autosport BRDC Award récompensant chaque année le jeune pilote britannique le plus prometteur du moment.

"J'adorerais !" s'est exclamé l'Anglais auprès de Motorsport.com. "Je vais le demander à l'équipe aussi souvent que possible, et je prendrai l'initiative de passer les coups de fil. Mais il y a une hiérarchie pour ces choses-là, et ils ont leurs raisons." La hiérarchie à laquelle Browning fait référence s'illustre par le fait que Williams a confié sa monoplace à Zak O'Sullivan lors des Essais Libres 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi pour respecter la réglementation sur le roulage des jeunes pilotes. Absent à Macao, O'Sullivan a connu une saison très fructueuse en FIA F3 puisqu'il a été vice-champion avec quatre victoires à la clé pour un total de 119 points, quand Browning n'a pas remporté la moindre course et s'est classé 15e avec 41 unités au compteur.

"À vrai dire, cette année a été vraiment dure au niveau des résultats en F3", a commenté le pilote Hitech. "Mais je pense qu'il était relativement clair pour tous ceux qui ont regardé et étudié les détails que le rythme qu'on avait par rapport à notre position au championnat était le plus grand [contraste] de la grille. C'était absolument fou. Chaque fois qu'on semblait être rapides, je me faisais bloquer, il y avait un problème, ou je commettais une erreur. Alors ça a simplement été une année d'apprentissage vraiment dure."

"Mais vous savez quoi ? Je ne pense pas que quiconque ait appris plus que moi au moment d'aborder Macao et la saison prochaine. Je veux réussir la F3, bien que je n'aie encore signé nulle part."

Propos recueillis par Jonathan Noble