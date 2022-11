McLaren et Gulf se séparent avant 2023

Charger le lecteur audio

McLaren et Gulf ont annoncé la fin de leur partenariat stratégique, le contrat liant l'écurie anglaise au pétrolier américain arrivant à son terme en cette fin d'année. Il ne sera pas renouvelé, refermant ce chapitre contemporain entre les deux entités, qui aura été marqué par plusieurs opérations dont la plus mémorable reste la livrée spéciale arborée par l'écurie lors du Grand Prix de Monaco 2021.

La première partie de l'histoire s'est nouée de 1968 à 1973 entre McLaren et Gulf, avant que les deux marques ne se retrouvent un peu plus tard en Endurance, dans les années 1990, notamment aux 24 Heures du Mans avec la légendaire McLaren F1. Le troisième acte de leur collaboration avait été initié en 2020 pour un partenariat de trois ans impliquant la valorisation de l'image du pétrolier sur la monoplace de Woking mais aussi sur les combinaisons des pilotes et tout le reste du matériel.

"Nos relations de longue date avec Gulf ont fait partie de l'histoire de McLaren Racing", souligne Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Nous avons vécu tellement de moments historiques ensemble, notamment notre célèbre livrée à Monaco en 2021. Même si cela semble être un point final naturel mis à notre partenariat, il y aura toujours de la place pour accueillir à nouveau de vieux amis, comme nous l'avons fait précédemment."

Si ce partenariat a toujours été qualifié de "stratégique" par McLaren, il ne consistait toutefois pas en l'utilisation des carburants et lubrifiants Gulf sur le plan technique pour les Formule 1, ce qui était en revanche le cas pour les voitures de luxe conçues par McLaren Automotive en Angleterre.

"Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons réalisé avec McLaren au cours de notre partenariat historique", se félicite Mike Jones, directeur exécutif de Gulf Oil. "Nous avons partagé de nombreux moments incroyables, notamment avec la livrée emblématique à Monaco et la collection de produits dérivés associée, mais la véritable récompense est venue de l'engagement et de la passion inégalée du public, et du cœur qu'ils ont montré pour tout ce que nous avons fait. Nous posons un regard plein d'affection sur tous les souvenirs que nous avons créés et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve."

Lire aussi : McLaren derrière Alpine : Seidl ne rejette pas la faute sur Ricciardo