Mercedes progresse sur la diversité et cherche à s'améliorer

Lancé en décembre 2020, le programme Accelerate 25 de Mercedes vise à recruter 25% de personnes sous-représentées jusqu'en 2025. Et selon l'écurie allemande, l'objectif a été dépassé dès la première année, avec 38% de ses nouvelles recrues répondant aux critères. On compte désormais 14% de femmes dans l'effectif, contre 12% auparavant, tandis que les employés issus de minorités ethniques sont passés de 3% à 6%.

Toutefois, en raison des contraintes causées par la mise en place du plafond budgétaire en F1, la plupart des nouvelles recrues de Mercedes ont travaillé dans le département commercial plutôt que dans l'ingénierie ou les STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), comme ce qui était espéré par l'équipe.

En outre, Mercedes a tenté de sensibiliser son personnel en place aux questions relatives à la diversité avec plusieurs formations. Ainsi, l'équipe a géré un forum sur la diversité, l'égalité et l'intégration, composé de 25 employés sous-représentés, se réunissant pour discuter des prochains points d'intérêt. Elle est également membre du Business Disability Forum, qui vise à éliminer les barrages que les personnes handicapées peuvent rencontrer sur leur lieu de travail.

Mercedes s'est efforcé de promouvoir les carrières dans l'ingénierie, notamment par le biais de la Mulberry STEM Academy, qui a permis à des élèves d'acquérir une expérience professionnelle au sein de l'écurie allemande. De plus, un partenariat avec l'organisation Stemettes a vu 34 de ses jeunes membres être encadrées par des employés Mercedes, tandis que les étudiants en ingénierie de l'Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK a pu visiter l'usine de Brackley.

Toto Wolff, le directeur d'équipe, s'est montré satisfait des progrès réalisés en 2021 mais a également reconnu que le travail n'était pas encore terminé. "Dans la première année de notre programme Accelerate 25, nous avons fait des progrès prometteurs pour développer une équipe plus diverse et inclusive", a-t-il commenté.

"Grâce à un examen interne détaillé et aux conseils de nos excellents partenaires, nous avons été en mesure de franchir les premières étapes de notre voyage en facilitant l'accès à l'éducation et aux carrières STEM, et en constituant un vivier de talents qui, nous l'espérons, pourront envisager de nous rejoindre à l'avenir. Le fait de constater une légère mais significative augmentation du nombre de personnes sous-représentées est le signe que nous progressons mais nous restons parfaitement conscients qu'il s'agit d'un engagement à long terme et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée."

Quant au responsable du personnel, Paul Mills, il a indiqué que la bonne première année de ce programme n'était qu'un début. "Je suis très fier de l'engagement avec entrain de bon nombre de nos collègues de travail, qui ont donné de leur temps pour soutenir la formation, les ateliers, le networking, le parrainage et divers autres événements", a-t-il précisé.

"L'équipe a saisi avec enthousiasme la chance d'apprendre et de tendre la main à des personnes sous-représentées, afin de les motiver et de les encourager à envisager une carrière STEM. Bien que nous ayons pris un bon départ, il reste encore beaucoup à faire et ce n'est que le début de notre voyage pour rendre notre équipe et [la F1] plus inclusifs et diversifiés."