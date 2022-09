Mercedes dans une situation "très difficile" avec son concept

Charger le lecteur audio

Mercedes continue d'avancer dans le flou. Après 14 courses, les doutes sur le véritable potentiel de son concept de F1 2022 ne sont pas dissipés, et se sont même renforcés après un week-end difficile au Grand Prix de Belgique. La question de la fluctuation des performances de la W13 demeure sans réponse, et elle pourrait avoir des conséquences majeures sur la saison 2023 de l'équipe allemande si une solution n'était pas trouvée rapidement.

Un changement de concept pourrait être vu comme le remède adéquat, Mercedes ayant régulièrement évoqué cette possibilité, toutefois, comme l'explique le directeur Toto Wolff, le manque de compréhension du fonctionnement de la W13 rend la prise de décision difficile.

"C'est une situation très difficile parce que nous avons évidemment un certain concept", indique Wolff. "Ce n'est pas comme si nous pouvions faire beaucoup d'expérimentations cette année. Donc, quoi que nous décidions pour l'année prochaine, nous devons évaluer soigneusement [notre choix] car il est clair que nos données ne correspondent pas à la réalité. Nous avons d'énormes fluctuations de performance que nous ne pouvons pas vraiment résoudre."

"Si l'on prend une décision pour l'année prochaine, quelle qu'elle soit, comme changer radicalement le concept, comment peut-on être sûr que c'est la meilleure direction à prendre ? Parce que, clairement, nous partirons d'un peu plus loin."

Et il est même difficile pour Mercedes de définir son concept : "Est-ce que c'est le châssis dans sa forme actuelle ? Est-ce la répartition du poids ? Est-ce là où l'on peut mettre l'équilibre mécanique et aérodynamique ? Est-ce le concept de la carrosserie ? Tous ces différents piliers de la voiture sont évalués et il se pourrait que certains d'entre eux disparaissent et que d'autres restent. C'est ce que nous examinons en ce moment."

Au GP de Belgique, la série de six podiums consécutifs de Mercedes a pris fin.

Alors que Mercedes a adopté une philosophie "zéro ponton", contrairement à Red Bull et Ferrari, la plus grande différence entre la Flèche d'Argent et ses rivales est en fait liée à la manière dont est généré l'appui aérodynamique. La W13 ne semble atteindre ses performances optimums qu'en roulant près du sol, ce qui explique ses problèmes de talonnage et de marsouinage. De son côté, Red Bull semble réaliser ses meilleures performances en augmentant la hauteur de caisse.

En outre, la situation de Mercedes n'a pas été facilitée par la mise en place d'un plafond budgétaire, ce qui signifie que l'équipe doit également composer avec des contraintes financières.

"Regardez le châssis, nous ne serions pas en mesure d'introduire un châssis à ce stade de la saison", ajoute Wolff. "Nous sommes bien au-dessus du poids [minimum], nous n'avons pas vraiment été en mesure de nous en occuper parce que nous essayons des pièces afin de résoudre nos différents problèmes. Nous ne pouvons pas nous le permettre, point final. L'objectif du budget plafonné à son introduction a donc été atteint. C'est ce que [la F1] voulait : faire en sorte que les grosses équipes ne puissent pas jeter de l'argent par les fenêtres."