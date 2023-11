Les notes du Grand Prix de São Paulo 2023

Les lauriers pour Fernando Alonso

Note : 9

Les années passent et Fernando Alonso reste le même. Alors que l'on croyait la saison d'Aston Martin "terminée", ce qu'il assurait lui-même, le double Champion du monde a offert ce qu'il sait faire de mieux tout au long du week-end à Interlagos. Seule ombre au tableau, l'incident survenu en Shootout avec Esteban Ocon, classé sans suite par les commissaires mais qui a forcément impacté sa course sprint. Pour le reste : quatrième place sur la grille, puis Grand Prix d'anthologie avec une science de la course admirable dans le dernier relais pour résister à Sergio Pérez à la photo finish. Du beau boulot !

Retour sur le podium pour Fernando Alonso !

Le bonnet d'âne pour Oscar Piastri

Note : 4

Dominé par Lando Norris tout le week-end, Oscar Piastri n'a été que l'ombre de lui-même. En course, il n'a pas été aidé par le problème technique qui l'a touché dès le départ et l'a ainsi relégué à un tour. Mais on ne peut que retenir l'écart de performance pure avec son coéquipier, qui a de nouveau brillé aux avant-postes. L'Australien quitte Interlagos sans le moindre point. Rien d'alarmant, mais sans doute une piqûre de rappel.

Max Verstappen

Note : 9

Il n'aura manqué que la pole du sprint à Max Verstappen, et le meilleur tour en course. Pas de quoi entacher toutefois une énième partition presque parfaite, avec un 17e succès cette saison qui n'a souffert d'aucune contestation. La machine est huilée et le Néerlandais rend d'apparence facile ce qui ne l'est évidemment jamais. La domination continue.

Lando Norris

Note : 9

La pole du sprint, puis la deuxième place dans les deux courses : c'est un week-end rempli pour Lando Norris au Brésil. Sa sixième place sur la grille du Grand Prix a vite été effacée par un magnifique départ, qui lui a permis de se positionner deuxième au moment du restart.

Lando Norris et McLaren entretiennent leur belle dynamique.

Sergio Pérez

Note : 7

Ça va mieux pour Sergio Pérez, qui n'a pas renoué avec le podium car il a été victime de toute la classe de Fernando Alonso pour lui résister en fin de course. Le Mexicain a été malchanceux en qualifications, piégé par le drapeau jaune en Q3 et l'obligeant à partir neuvième. Il a renoué avec le tiercé de tête lors du sprint et reprend ses distances avec Lewis Hamilton pour la deuxième place du championnat.

Lance Stroll

Note : 8

Après une spirale terrible en qualifications, Lance Stroll a signé son meilleur résultat de la saison en accrochant la troisième place sur la grille, devançant même Fernando Alonso. Le Canadien a montré qu'avec une voiture qui va mieux, il sait répondre présent. Le sprint était une journée à oublier pour Aston Martin mais le Grand Prix a été réussi malgré un départ compliqué. Dix points sur le week-end, c'est son meilleur total depuis Melbourne.

Lance Stroll a signé son meilleur résultat de l'année en qualifications.

Carlos Sainz

Note : 7

Sur une bonne dynamique en cette deuxième partie de saison, Carlos Sainz a été beaucoup plus discret à Interlagos, où il a subi la loi en rythme pur de son coéquipier. Le sprint a été rendu délicat à cause d'une erreur de Ferrari mais l'Espagnol a fait une course solide le lendemain pour accrocher les points de la sixième place.

Pierre Gasly

Note : 8

Des qualifications et un shootout difficile, mais un pari réussi pour Pierre Gasly et Alpine, qui avaient misé sur la vitesse de pointe lors du Grand Prix dans l'espoir de remonter. Le Français a été impeccable, profitant de la bonne stratégie à deux arrêts, et a même dépassé les deux Mercedes à la régulière. Une très belle septième place à l'arrivée au lendemain d'un sprint à oublier.

Une course d'attaque récompensée pour Pierre Gasly à Interlagos.

Lewis Hamilton

Note : 7

Le week-end a été compliqué chez Mercedes, c'est peu de le dire. Dans ces conditions, Lewis Hamilton a fait ce qu'il a pu et a surtout fait illusion en qualifications. Car le niveau de sa monoplace était inférieur, et il en a subi les conséquences en sprint comme en course principale. Le Britannique a accroché quelques points sans pouvoir espérer mieux.

Yuki Tsunoda

Note : 8

Yuki Tsunoda avait à cœur de se rattraper de sa boulette de Mexico, et il y est plus que parvenu. Régulier tout le week-end, il a scoré samedi comme dimanche : sixième du sprint et neuvième du Grand Prix. Une petite erreur en course aurait pu lui coûter très cher, mais le bilan comptable est là pour AlphaTauri, qui poursuit sa remontée au championnat constructeurs.

Yuki Tsunoda a marqué des points précieux pour AlphaTauri.

Esteban Ocon

Note : 6

Esteban Ocon a vécu un week-end qui se conclut par le point de la dixième place mais qui ne le contente pas. Son samedi sprint a été gâché par son accrochage en SQ1 avec Fernando Alonso, pour lequel les commissaires ont estimé que les torts étaient partagés. Auteur d'un bon départ dimanche mais d'un mauvais restart après le drapeau rouge, il a ensuite subi la stratégie à trois arrêts qui avaient été choisie en raison d'une forte dégradation mais a réussi à accrocher le top 10.

Logan Sargeant

Note : 5

Logan Sargeant continue de subir la loi d'Alexander Albon, mais ses week-ends sans erreur s'enchaînent. Sans faire de bruit, il a livré un Grand Prix propre et opportuniste, qui lui a permis de terminer à la porte des points alors qu'il était le seul représentant de Williams après l'abandon de son coéquipier. Il termine toutefois à 16 secondes de la dixième place.

Nico Hülkenberg

Note : 6

Nico Hülkenberg a flirté avec le top 10 en rythme pur, mais le problème de Haas sur les longs relais demeure un handicap trop lourd à porter. Alors que la course animée et les nombreux abandons laissaient entrevoir une possibilité, l'Allemand n'a rien pu faire, terminant 12e du Grand Prix.

Daniel Ricciardo

Note : 7

Que de malchance pour Daniel Ricciardo, qui doit peiner à croire qu'il quitte Interlagos sans le moindre point. Grand animateur du sprint, il n'a pas pu concrétiser son dépassement sur Carlos Sainz, repris à chaque fois dans la deuxième zone DRS. C'était prometteur pour la course, où il n'a toutefois pas pu défendre ses chances après avoir reçu un pneu sur son aileron arrière et s'être retrouvé à un tour au restart. Rageant.

Week-end frustrant et mal payé pour Daniel Ricciardo...

George Russell

Note : 8

George Russell retiendra la journée de samedi, ponctuée d'une quatrième place en shootout comme en sprint. Sur les lieux de son unique succès en F1 à ce jour, le Britannique a, comme son coéquipier, dû faire avec les moyens du bord compte tenu du manque de performance de sa Mercedes. Sa course s'est arrêtée avant la fin à cause d'un problème de température d'huile.

Valtteri Bottas

Note : 6

Au volant d'une Alfa Romeo toujours loin du compte, Valtteri Bottas a tout de même réussi à entretenir l'espoir d'aller grappiller un top 10. Efficace en qualifications puis en début de Grand Prix, il a néanmoins perdu toutes ses chances à cause d'une panne hydraulique.

Zhou Guanyu

Note : 5

Le mieux entrevu chez Alfa Romeo dernièrement n'a pas tenu jusqu'à Interlagos. Zhou Guanyu, lui, a vécu un week-end très difficile, durant lequel il a été dominé par Valtteri Bottas. Le Chinois n'a jamais été en mesure d'espérer grand-chose, et le tout s'est conclu dimanche par un abandon sur problème moteur.

Kevin Magnussen

Non noté

Le week-end de Kevin Magnussen était globalement similaire à celui de son coéquipier Nico Hülkenberg. Il n'a toutefois rien pu démontrer lors du Grand Prix, puisque son accrochage avec Alexander Albon, typique incident de course au départ, l'en a privé.

Tout s'est arrêté dès le premier virage pour Kevin Magnussen et Alex Albon.

Alexander Albon

Non noté

La Williams n'avait pas les armes pour briller à Interlagos, mais Alexander Albon a comme toujours accompli sa tâche avec sérieux. Le Grand Prix s'est malheureusement terminé dès le premier virage après l'accrochage avec Kevin Magnussen, alors que le Thaïlandais avait pris un départ intéressant.

Charles Leclerc

Non noté

Le manque de fiabilité a encore frappé Charles Leclerc, et n'a même pas attendu la fin du tour de formation du Grand Prix ! Le Monégasque devait partir en première ligne mais n'a même pas pu en profiter, alors que Ferrari visait une belle opération comptable face à Mercedes.