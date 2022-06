Les notes du Grand Prix de Monaco 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 9

Comme en Espagne, il n'y a pas grand-chose à retirer du week-end à domicile de Leclerc, qui a géré les qualifications avec maestria et semblait en lice pour un tour particulièrement rapide avant le drapeau rouge. En course, il a tenu son rang en s'échappant en tête dans les conditions piégeuses. Les surfaces changeantes sont toujours risquées pour les leaders, mais dans son cas les atermoiements stratégiques de son écurie (et, dans une bien moindre mesure au vu du double arrêt non prévu de Ferrari qui a suivi, le peu coopératif retardataire Albon) auront eu raison de sa confortable avance et même du podium qu'il perd de justesse face à Verstappen. Le seul reproche que l'on peut faire à Leclerc est finalement qu'il n'ait pas eu d'impact sur sa propre stratégie en étant plus insistant (notamment pour passer sur les intermédiaires), à la différence de son équipier par exemple, mais cela est toujours difficile quand il y a beaucoup à perdre.

Leclerc n'a pas grand-chose à se reprocher à Monaco

Le bonnet d'âne pour Alex Albon

Note : 2

Le pilote Williams semblait avoir le potentiel pour de hisser hors de la Q1 au vu des essais libres mais a finalement manqué cette opportunité de peu, alors même qu'il disposait d'une position préférentielle dans les derniers instants cette partie de séance, dont il n'a pas su faire bon usage. Ce qui lui vaut d'être bonnet d'âne pour cette épreuve, c'est avant tout l'ensemble de son oeuvre en course : notamment une première erreur à Sainte-Dévote au 11e tour le faisant passer de la 13e à la 16e place, une pénalité pour avoir coupé la chicane dans sa lutte avec Schumacher et le fait d'être dépassé par un Latifi au sortir de son arrêt, alors même que son équipier y avait mis du sien pour ne pas constituer une menace. Ajoutons à cela la cerise sur le gateau de son quasi tour complet devant le leader Leclerc au sortir de son arrêt alors même que les drapeaux bleus étaient agités. Et le tout en ne disputant que 48 des 64 tours de course.

La course d'Albon a été pour le moins brouillonne

Le reste de la grille

Sergio Pérez

Note : 9

La Q1 est la seule séance du week-end où le Mexicain n'a pas devancé Max Verstappen. Et clairement, c'est assez rare pour le souligner, il était le meilleur des deux pilotes Red Bull en Principauté. À la base de cette forme, le fait d'être clairement plus à l'aise que le Champion du monde en titre au volant de la plus sous-vireuse RB18, et de parvenir à être plus efficace rapidement dans cette situation. S'il n'accroche pas le 10, c'est à la fois pour la sortie de piste de la Q3 mais également parce que Verstappen semblait à ce moment-là en position de pouvoir reprendre le dessus sans le drapeau rouge. Mais en course, la stratégie quasi parfaite dans la gestion des pneus pluie/intermédiaires/slicks couplée à sa confiance ont transformé une troisième place en victoire. Et ce malgré une fin de GP difficile et sous pression, sous laquelle il n'a pas flanché.

Carlos Sainz

Note : 8

Dans la lutte interne, l'Espagnol a été dominé par Charles Leclerc (en qualifications comme en début de course) mais pour autant il a fait montre d'une solidité qui lui a permis d'assurer la première ligne 100% Ferrari et de se maintenir à sa position en imposant à la Scuderia son choix de demeurer en piste avec les pneus pluie.

Max Verstappen

Note : 7

Plus en difficulté que Pérez, le Néerlandais a semblé presque en retrait de la lutte pour la victoire ce week-end, ce qui est très rare pour lui. Son podium doit beaucoup au cafouillage stratégique qui a fait perdre gros à Leclerc mais également à une certaine réussite sur la glissade qui l'a fait passer sur la ligne de sortie des stands. On n'oubliera pas, toutefois, que le drapeau rouge de la fin de Q3 l'a privé d'un tour qui partait sur d'excellentes bases ; ce qui aurait pu tout changer à Monaco.

Verstappen a été moins en verve sur ce GP de Monaco

George Russell

Note : 8

Au vu des risques pris dans son ultime tentative des qualifications et de l'écart le séparant tout de même de Norris, difficile de penser que la Mercedes valait vraiment mieux que la sixième position en qualifications. En course, il a un temps été coincé à cette place, mais le choix de rester sur les pneus pluie jusqu'au passage sur les slicks lui a permis de prendre l'avantage de justesse sur un Norris qui avait pourtant effectué deux arrêts, et d'assurer un nouveau top 5.

Lando Norris

Note : 8

Clairement, la McLaren a retrouvé des couleurs en Principauté, tout comme le Britannique qui se remettait encore de son angine. Présent dans le top 6 de toutes les séances, il ne doit finalement d'être sorti du top 5 en course qu'à un passage aux slicks un peu trop tardif qui l'a mis à la merci d'un Russell aux pneus déjà chauds. En fin de GP, il s'est offert le meilleur tour en profitant de l'écart immense entre lui et Alonso pour s'arrêter.

Fernando Alonso

Note : 7

Même si le drapeau rouge allait quoi qu'il arrive mettre un terme à sa tentative, sa sortie de piste un peu maladroite en fin de Q3 aurait pu être très coûteuse et abaisse un peu sa note. En course, il a aisément tenu sa septième place et est directement passé des pneus pluie aux slicks, libéré de la pression éventuelle d'un Hamilton retenu par Ocon. Au début du second restart, son rythme étonnamment lent l'a complètement éloigné du top 6 mais n'a pas été de nature à le mettre en difficulté.

Hamilton aura passé sa course derrière l'une ou l'autre des Alpine

Lewis Hamilton

Note : 6

Le septuple Champion du monde n'a pas brillé en Q3 en raison d'un mauvais choix de mode moteur sur son premier tour ; le drapeau rouge lui a coûté une chance d'améliorer sa marque, mais de son propre aveu cela n'aurait pas changé grand-chose. En course, il a été le premier des "leaders" a faire le choix de chausser les intermédiaires, ce qui aurait dû être un bon pari dans cette phase de l'épreuve s'il n'avait pas ensuite buté sur la défense autoritaire (et jugée illicite au virage 1) d'Ocon.

Valtteri Bottas

Note : 6

Après un week-end mal démarré, les qualifications ont été décevantes pour le leader d'Alfa Romeo, sorti dès la Q2. Il a toutefois su faire le dos rond en course en passant directement des pluie aux slicks, et en dépit de la pression de pilotes derrière lui. Cela lui a permis de passer de la 12e à la 10e place, qui s'est transformée en neuvième après la pénalité d'Ocon.

Sebastian Vettel

Note : 7

L'épreuve de Vettel est un peu en miroir de celle de Bottas (mais avec une moins bonne voiture), dans le sens où l'Allemand s'est superbement extrait de la Q2 au volant de l'Aston, avant de commettre une légère erreur à Sainte-Dévote en Q3. En course, une nouvelle erreur dans ce virage dès le 6e tour, alors qu'il n'était pas sous pression ou en lutte, lui a coûté une place face à Ocon. Une fois en intermédiaires, il a suivi Gasly puis l'a doublé grâce à un overcut au moment de passer aux slicks. La pénalité d'Ocon l'a ensuite replacé dans le top 10.

Gasly pouvait rêver du top 5

Pierre Gasly

Note : 8

Le destin du Français aurait dû être de se battre pour le top 5 mais une mauvaise gestion de la Q1 par son écurie et une certaine dose de malchance avec le drapeau rouge ont ruiné cela. En course, il a fait le choix audacieux de monter les intermédiaires rapidement, et a réussi de belles manœuvres qui n'ont pas suffi à le faire remonter dans les points,

Esteban Ocon

Note : 5

Son premier tour de Q3 ayant été effectué avec un train de pneus usés, le pilote Alpine n'a pas pu aller au bout de son tour en gommes neuves en raison du drapeau rouge. En course, l'erreur de Vettel lui a permis de gagner une place alors que son propre rythme était en deçà. Le décision d'Alpine de passer directement des pluie aux slicks l'a placé en lutte avec Hamilton, où il s'est rendu coupable selon les commissaires de la collision du virage 1 qui lui a ensuite coûté un top 10 qui était à portée. Un autre contact avec le Britannique, plus tôt dans la ligne droite au tour suivant, est passé sous le radar de la direction de course.

Daniel Ricciardo

Note : 3

Auteur d'une sortie de piste évitable lors des EL2 qui lui a coûté un précieux temps de piste et d'un samedi où il était très loin du rythme de son équipier sans avoir connu de problème majeur, l'Australien a vécu une course anonyme où sa seule position gagnée aura été grâce à l'abandon de Magnussen.

Stroll a été parmi les premiers piégés

Lance Stroll

Note : 3

L'erreur dans son dernier tour de Q1 lui a coûté un passage facile en Q2 alors qu'il semblait plus rapide que son équipier à ce moment-là. Il ensuite a connu une course longue marquée par un contact au Casino sous Safety Car avant même les premiers tours sous drapeau vert, mais également par un dépassement très audacieux et réussi sur Tsunoda à la Rascasse.

Nicholas Latifi

Note : 3

Très mal à l'aise en essais libres, le Canadien s'est rapproché en qualifications mais demeurait encore très loin d'Albon, bien qu'il faille signaler que le drapeau rouge l'a empêché de faire mieux. En course, le Canadien a lui aussi connu une sortie sous Safety Car à l'épingle, ce qui l'a relégué très loin. Son passage rapide aux intermédiaires a eu moins eu le mérite de lui permettre de passer devant son équipier en difficulté lorsque celui-ci est passé aux slicks. Il a ensuite gagné une place sur Zhou en fin d'épreuve, quand ce dernier laissait repasser Tsunoda.

Zhou Guanyu

Note : 4

Piégé par le drapeau rouge lors des qualifications, le Chinois n'avait de toute manière pas affiché un rythme impressionnant jusqu'ici. En course, il s'est montré prudent mais n'a pu remonter qu'au 13e rang grâce aux arrêts. Après le dernier restart, il s'est illustré en rattrapant un impressionnant travers à la chicane du port mais a été piégé par Latifi en tentant de laisser passer Tsunoda. Contrairement à d'autres, il n'a pas commis de grosses erreurs.

Zhou a réalisé un sauvetage incroyable à la sortie du tunnel

Yuki Tsunoda

Note : 4

Sa touchette avec le rail en Q1 a coûté cher à d'autres mais ne l'a pas épargné non plus en l'handicapant au moment de tenter d'accéder à la Q3, ce qu'il n'est pas parvenu à faire en dépit d'un rythme intéressant. À la porte des points en début de course, il n'a pas su faire le même usage des pneus intermédiaires que son équipier et s'est empêtré dans le trafic avant d'être passé par Stroll à la Rascasse. Le passage en slicks a tourné au calvaire et un ultime arrêt au stand l'a relégué en dernière place.

Mick Schumacher

Note : 3

À moins de deux dixièmes de son équipier au terme de la Q2, sans doute pas totalement le reflet du réel écart de rythme entre les deux Haas, Schumacher a été parmi les premiers pilotes à monter les intermédiaires sans en faire très bon usage. Il était 17e au moment de sa sortie de piste consécutive à un passage hors trajectoire à la Piscine.

Kevin Magnussen

Non noté

Le Danois avait le rythme pour la Q3 mais a été victime de trafic dans sa meilleure tentative de Q2 qui ne lui a pas permis de le démontrer. En course, la décision de demeurer sur les pneus pluie jusqu'au passage aux slicks semblait de nature à lui permettre de lutter pour le top 10 puisqu'il devançait notamment Vettel. Un problème moteur a mis fin à sa course avant même le 20e tour, et il ne sera donc pas noté.

Avec l'accident de Schumacher, Haas n'avait plus de voiture en course après seulement 24 tours