Gasly a dû être "créatif" pour dépasser à Monaco

Pierre Gasly est rentré du Grand Prix de Monaco les mains vides, mais ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. Le pilote AlphaTauri avait un potentiel indéniable dans les rues de la Principauté, en témoignent son sixième chrono en EL1, son septième temps en EL2 et sa cinquième place en EL3. Cependant, il a été victime du drapeau rouge en fin de Q1, puisqu'il a franchi la ligne de départ une fraction de seconde après la fin officielle de la séance et n'a pu effectuer d'ultime tentative, se retrouvant relégué dans la zone rouge.

En partant 17e à Monaco, Gasly savait qu'il n'allait pas avoir la tâche facile. Aussi a-t-il fait un pari audacieux : chausser les pneus intermédiaires dès la fin du deuxième tour, lorsque la voiture de sécurité s'est effacée et que le drapeau vert a été agité. Le Français s'est alors retrouvé 18e à plus de 40 secondes de la tête mais a affiché un rythme qui n'avait pas grand-chose à envier à celui du leader Charles Leclerc en pneus pluie, puisqu'il n'était qu'une demi-seconde plus lent en moyenne… du moins avant de rattraper le reste du peloton.

Gasly a alors réalisé deux dépassements audacieux (sur les cinq au total lors de cette course), le premier par l'intérieur sur Zhou Guanyu à Mirabeau, le second par l'extérieur sur Daniel Ricciardo entre le Bureau de Tabac et la Piscine.

"C'était très chaud, mais j'étais tellement plus rapide que ces gars-là, il fallait juste que je me calme", commente le Normand. "Je les ai rattrapés extrêmement vite, et après, bon, je voulais doubler, mais si l'autre défend bien, il n'y a soudain pas de place sur la droite ni sur la gauche. Alors il faut être créatif. C'est ce que j'ai essayé de faire. En fin de compte, nous pilotes de F1 sommes un peu des artistes, nous devons toujours trouver de nouvelles idées. J'ai essayé de trouver des endroits inhabituels où dépasser, et ça a fonctionné, alors j'en suis satisfait."

Pierre Gasly (AlphaTauri)

"Je ne sais pas combien de fois j'ai failli percuter le mur, en piste avec 1000 chevaux, des conditions vraiment glissantes et pas de références ! Quand j'ai décidé de mettre les intermédiaires et que je suis sorti des stands, je me suis dit que c'était peut-être une très mauvaise idée ! Mais il fallait que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. De plus, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Trouver l'adhérence est un grand défi, et je dois dire qu'aujourd'hui, mon pilotage était vraiment bon. Malheureusement, nous partions juste de trop loin et avons payé le prix de nos mauvais choix en qualifs."

Douzième sous le drapeau à damier, ayant profité de la panne de Kevin Magnussen mais s'étant fait doubler dans les stands par Sebastian Vettel, Gasly a gagné une place après l'application de la pénalité de cinq secondes d'Esteban Ocon et est ainsi passé à moins de huit dixièmes du point de la dixième position.

"Je suis un peu triste de ne pas être récompensé par un point à la fin, car je pense que je le méritais probablement. Nous avons perdu pas mal de temps lors de notre premier arrêt au stand, six ou sept secondes, au second arrêt environ trois secondes. Ce sont dix secondes de temps de course que nous avons laissé filer, qui nous coûtent probablement un point", souligne Gasly, dont les quatre secondes perdues lors de son second arrêt (par rapport à un changement de pneus optimal) lui ont en effet sûrement fait perdre l'avantage face à Vettel. "Mais au final, il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce week-end, si l'on regarde les essais libres et le rythme aujourd'hui. C'est ce dont nous nous souviendrons."

Propos recueillis par Luke Smith