Il y a 30 ans : Senna ferme toutes les portes à Mansell

Charger le lecteur audio

Le week-end dernier, certaines luttes en piste sur le circuit de Monaco, où un pilote a priori plus rapide n'est pas parvenu à prendre le dessus sur son adversaire, a rappelé par certains aspects une page d'Histoire de la Formule 1. Un affrontement survenu il y a 30 ans jour pour jour, là encore dans les étroites rues de la Principauté.

En 1992, ce sont Ayrton Senna et Nigel Mansell qui s'y livrent bataille. La lutte est courte mais particulièrement intense, opposant le Brésilien sur une McLaren dépassée en performance mais soudainement extrêmement large au Britannique sur une Williams ultrarapide, chaussée de pneus neufs. Sauf que ce dernier ne trouvera jamais l'ouverture.

Lire aussi : Les innovations clés de la Williams FW14B de 1992

Il faut dire que les conditions dans lesquelles Mansell perd la tête et la solide avance dont il disposait restent encore aujourd'hui assez mystérieuses. Devant lors des 70 premiers tours de l'épreuve, le futur Champion du monde ressent soudainement une sensation étrange dans le tunnel puis commet une faute à la chicane. Il décide alors de passer par les stands : après une brève vérification, rien ne semble poser problème. Ses pneus sont changés, le revoilà en piste. Mais Senna, qui accusait alors un retard chiffré autour de la demi-minute, passe devant pour une poignée de secondes.

Mansell est deux secondes au tour plus rapide que le nouveau leader – le premier pilote hors Williams à mener au moins un tour cette saison-là – et revient dans ses échappements à l'abord des trois dernières boucles. Une situation qui donne lieu à un ballet de défense acharnée et de recherche du moindre interstice pour s'infiltrer. À gauche, à droite, Mansell tente tout ce qu'il peut mais Senna répond. Et il ne craquera pas. La McLaren maintient le cap et franchit la ligne d'arrivée en tête. Alors, écrou desserré ? Crevaison ? Stress ? Peur de gagner ? La vérité ne sera jamais établie mais cela a au moins offert une fin de course définitivement entrée dans l'Histoire.

Les photos du GP de Monaco 1992

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

Jean-Marie Balestre parle à Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, sur la grille 1 / 33 Photo de: Ercole Colombo Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda 2 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Des mécaniciens travaillent sur la Williams FW14B Renault 3 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Jean Alesi et Niki Lauda 4 / 33 Photo de: Ercole Colombo Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Riccardo Patrese, Williams FW14B 5 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 6 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 7 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Jean Alesi, Ferrari F92A 8 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 9 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Roberto Moreno, Andrea Moda S921 10 / 33 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, s'accroche avec Jean Alesi, Ferrari F92A, à l'épingle 11 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, s'accroche avec Jean Alesi, Ferrari F92A, à l'épingle 12 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 13 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Jean Alesi, Ferrari F92A, après un tête-à-queue 14 / 33 Photo de: Ercole Colombo Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda 15 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd 16 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, à l'épingle du Loews 17 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 18 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 19 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 20 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda, devant Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 21 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda, devant Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 22 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B 23 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B 24 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 25 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A remporte la course 26 / 33 Photo de: LAT Images Les commissaires et les fans saluent Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda, et Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, lors du tour de décélération 27 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna fête sa 5e victoire à Monaco 28 / 33 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda 29 / 33 Photo de: Ercole Colombo Podium : le vainqueur Ayrton Senna, McLaren Honda, avec Ron Dennis, directeur McLaren 30 / 33 Photo de: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, second, est assis sur le podium 31 / 33 Photo de: LAT Images Niki Lauda et Ayrton Senna 32 / 33 Photo de: Ercole Colombo Ayrton Senna et Luca di Montezemolo 33 / 33 Photo de: Ercole Colombo