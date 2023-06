La F1 progresse vers son objectif zéro carbone pour 2030

À l'issue d'une année de recherches menées par la F1 et ayant également impliqué la FIA, les équipes et les promoteurs de Grands Prix, le Championnat du monde annonçait fin 2019 son objectif de devenir neutre en carbone d'ici la saison 2030. Et au cours des deux premières années complètes de l'initiative Net Zero, en 2020 et 2021 (les chiffres de la saison dernière n'ayant pas encore été finalisés), la F1 a réduit son empreinte carbone de 17%.

"L'objectif Net Zero signifie que nous réduisons nos émissions d'au moins 50% d'ici à 2030", a commenté Ellen Jones, responsable des questions environnementales, sociales et de gouvernance de la F1. "Nous sommes en 2023, nous avons sept ans, ce qui représente beaucoup de travail. Et nous devons utiliser les technologies disponibles aujourd'hui."

"Notre dernière empreinte carbone remonte à 2021 et il s'agissait d'une réduction de 17% par rapport à notre référence, en 2018. C'est fantastique mais il faut s'assurer que cela soit comparable d'une année sur l'autre étant donné que nous avons eu des saisons consolidées [après la pandémie]. Nous sommes en train de collecter nos données pour 2022."

L'introduction d'un carburant plus respectueux de l'environnement pour la prochaine génération de moteurs, en 2026, est un pilier essentiel de l'initiative Net Zero. Mais la réduction des émissions de la F1 se repose également sur des changements dans le fonctionnement du championnat.

"Notre stratégie de développement durable repose sur trois piliers", a poursuivi Jones. "Le premier est de parvenir à un bilan carbone neutre d'ici à 2030, le deuxième est d'accueillir des événements plus durables et le troisième est de veiller à ce que notre discipline soit plus diversifiée et plus inclusive."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et Stefano Domenicali, PDG de la F1, sur la grille.

"Qu'est-ce que [neutre en carbone d'ici à 2030] signifie ? Ça signifie que nous réduisons nos émissions de 50%. Ça signifie que nous utiliserons des carburants durables d'ici à 2026. Et ça signifie que nous donnons les moyens à notre sport au sens large de prendre des mesures directes pour réduire son empreinte carbone."

"Les dix équipes, les promoteurs de Grands Prix, les logisticiens de la F1 cherchent tous à savoir comment procéder à ces réductions. Certains changements peuvent être effectués rapidement, comme le passage à un tarif d'énergie renouvelable, que la F1 a mis en place dans ses bureaux et que les dix équipes de F1 ont adopté."

"Il y a d'autres changements majeurs comme la retransmission à distance, qui modifie la façon dont nous fonctionnons au niveau des activités qui se déroulaient auparavant sur le circuit et qui peuvent maintenant se dérouler dans le Kent [en Grande-Bretagne]. Une grande partie de la production n'a plus besoin de se déplacer."

Le fret et les déplacements du personnel sont également au centre de l'attention : "Si l'on détaille notre empreinte carbone, moins de 1% correspond [aux émissions] des voitures de course. [Ce carburant] représente une part importante de carburant durable, ce qui nous permet d'envisager des innovations techniques ayant un impact sur l'ensemble du parc automobile mondial. Mais lorsque je dis 'Comment allons-nous atteindre l'objectif Net Zero d'ici à 2030', les deux tiers de notre empreinte sont liés à la logistique."

"Il s'agit de voir comment nous pouvons modifier matériellement notre fonctionnement pour expédier moins, pour voyager plus léger sur une plus courte distance, pour s'assurer que ce qui voyage est léger, revu, et pourrait être de source locale."

"Ces actions ne dépendent pas d'un changement technologique mais d'un changement culturel de chaque personne de la F1, qui doit comprendre son rôle et l'impact de ses décisions sur notre objectif Net Zero. Les innovations technologiques sont fantastiques et nous aident à faire des bonds plutôt que des pas."

Cette saison, les championnats FIA F2 et FIA F3 utilisent un carburant durable à 55%.

Avec son partenaire logistique DHL, la F1 a également travaillé sur la réduction des émissions en remplaçant des Boeing 747 par des modèles 777, moins polluants, pour le fret aérien. Plus récemment, la discipline est également passée à une flotte de camions fonctionnant au biocarburant.

"Lorsque l'on parle de notre empreinte carbone, à savoir la manière dont nous allons réduire [nos émissions], il y a trois leviers principaux", a expliqué Jones. "Le premier est la distance parcourue, le deuxième est le mode de transport et le troisième est la quantité transportée."

"Et nous devons répondre à ces trois sujets. Pour ce qui est de la manière dont on organise un Championnat du monde de F1, il est évident que nous travaillerons sur chacun de ses aspects. Les réponses varient en fonction des [éléments transportés] : peut-il être transporté par fret maritime ? Peut-il être transporté à travers une plateforme régionale ? Il en va de même pour le calendrier."

En outre, Ellen Jones a souligné que les promoteurs de Grands Prix devaient coopérer et ne pas insister pour conserver les dates qui leur convenaient le plus. "Du point de vue du calendrier, nous comprenons parfaitement que la rationalisation soit un objectif clé. Et c'est un objectif que Stefano [Domenicali], notre PDG, a défendu. Il s'agit également d'un partenariat avec nos promoteurs."

"Lorsque vous avez un calendrier et une date [préférée], ça peut devenir un sujet très sensible. [un Grand Prix] est un jour férié, ça a toujours été le cas. Mais nous devons les accompagner dans ce processus de changement afin d'organiser des événements plus durables, de réduire notre empreinte carbone et d'équilibrer toutes ces variables."