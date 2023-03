Carburants durables : la F1 compte empêcher la course à l'armement

Charger le lecteur audio

La Formule 1 va abandonner les carburants à base d'énergies fossiles pour 2026, s'engageant à n'utiliser que des carburants durables. C'est une étape clé vers la neutralité carbone du championnat en 2030 et vers la conception d'essences qui permettront au grand public de réduire la pollution dans le monde entier.

La F1 va repousser les limites de la technologie, avec le risque évident que les écuries se retrouvent dans une coûteuse bataille pour trouver les solutions les plus exotiques afin de triompher. Directeur technique de la F1, Pat Symonds s'en méfie, d'autant que cela pourrait être un obstacle à la viabilité de ces carburants pour le grand public.

Cependant, Symonds estime que l'approche de la F1 vis-à-vis de la nouvelle réglementation devrait suffire à dissuader les fournisseurs de se montrer excentriques, en particulier la règle sur le débit de carburant qui stipulera un débit maximal de 3000 MJ par heure plutôt que les 100 kg actuels.

"Nous y avons beaucoup réfléchi, en fait", indique Symonds. "Je pense que la réponse fondamentale se trouve dans le fait que nous passons d'un débit de masse à un débit d'énergie. Si nous étions restés à un débit de masse, tout porterait à croire – même avec cette réglementation minutieusement rédigée – que quelqu'un pourrait faire ça. Mais si l'énergie est limitée, pour le dire simplement, c'est convertir cette énergie en puissance qui compte. On ne peut pas s'en tirer autrement."

Symonds a bien conscience, cependant, de l'agressivité dont peuvent faire preuve les écuries de F1 dans leur quête de performance et n'exclut pas qu'elles fassent le maximum pour dénicher un avantage. "Il y a des nuances à ça. Et un bon carburant n'est pas qu'une question de contenu énergétique. Il y a toutes sortes de choses : c'est la volatilité, c'est la vitesse de flamme. Il y a toutes sortes de choses qui définissent un bon carburant."

Des bidons de carburant

"Mais plus que tout, ce que nous avons fait et ce sur quoi nous nous sommes vraiment concentrés, c'est l'ouverture du processus et la régulation du contenu final. Et je pense que si les politiques avaient fait ça, quand ils parlent de la décarbonisation du monde, s'ils avaient laissé les ingénieurs définir le processus plutôt que de dicter ce qu'il devrait être, peut-être que nous serions dans une meilleure situation à ce jour."

Symonds ajoute que beaucoup d'efforts ont été faits pour assurer que la réglementation ne soit pas trop restrictive et ne soit pas un obstacle à l'innovation : "La réglementation a été très minutieusement conçue afin que nous puissions vraiment promouvoir différentes manières de produire ces carburants. C'est une toute nouvelle technologie. Il y a de nombreuses manières de produire les carburants, et pour l'instant, personne ne sait avec certitude quelle est la meilleure."

"La fabrication librement concurrentielle du carburant va selon nous mener au meilleur produit qui puisse être mis à la disposition du grand public pour qu'il soit utilisé à partir du milieu des années 2020. Imaginez que les 1,4 milliard de véhicules sur la route soient propulsés par un carburant qui ne détruit pas notre atmosphère !"

"De plus, il ne dépend pas de minéraux rares, il n'implique pas le travail forcé d'enfants dans des conditions dangereuses pour un salaire de misère afin de produire les minéraux requis pour certaines des batteries, et ce carburant propose une voie viable en parallèle de l'électrification."

"Ce n'est peut-être pas la seule solution, et ce n'est peut-être pas la meilleure solution dans tous les cas. Mais c'est absolument une solution qui mérite d'être étudiée, une solution qui est désormais reconnue par l'Union européenne et une solution qui signifie que la F1 va encore une fois contribuer à la société."