Sixième, Ocon salue "l'immense pas en avant" d'Alpine

Après un début de saison en demi-teinte pour Alpine, les qualifications du Grand Prix du Portugal ont certainement offert à l'écurie française son premier très bon résultat avec la sixième position sur la grille de départ d'Esteban Ocon. En dépit de conditions difficiles à appréhender, le pilote tricolore est parvenu à surfer sur les progrès effectués par Enstone.

"C'était très difficile", a-t-il déclaré après la séance au micro de Sky Sports. "Je veux dire, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a beaucoup de vent qui s'est levé, surtout en Q3. J'ai fait mon meilleur temps en Q2, et je pense que c'était bien. Mais en Q3 c'était une autre histoire, mais [il s'agissait] quand même d'un travail phénoménal, de comprendre ce que la voiture va faire. Et, vous savez, en continuant à chercher les petits détails, nous avons fait un immense pas en avant dans cette course et nous devons continuer comme ça."

Pour Ocon, il est clair que les prestations globales de Bahreïn et Imola ne reflétaient pas le potentiel de l'A521 et qu'il y a même plus à aller chercher. "Je continue à dire que je ne pense pas que nous avions extrait le maximum du package. Je pense qu'il y avait un peu plus de choses à comprendre de la voiture et nous avons continué à chercher, nous avons continué à apporter des petites choses."

"Aujourd'hui j'ai senti que la voiture fonctionnait extrêmement bien. Et j'ai senti la différence, vous savez, entre vendredi et samedi, donc j'espère que nous pourrons garder ce niveau de performance et comprendre encore un peu plus pour gagner plus."

Interrogé plus précisément sur les conditions difficiles de la séance, Ocon se montre même déçu d'avoir manqué la cinquième position sur la grille pour quelques millièmes. "Je suis presque parti en tête-à-queue dans le premier virage de mon premier tour de Q3, c'était très, très proche, et oui mon premier tour était nulle part, à cause de la différence de conditions. Donc, en débutant le deuxième tour... Vous savez, je n'ai fait qu'un seul tour et j'ai manqué [la cinquième place de] 0"003, c'est décevant, mais nous continuons à pousser."