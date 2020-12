Permis à points : Albon, Hamilton et Russell mauvais élèves

Le système des points de pénalité sur la Super Licence a été instauré lors de la saison 2014 et le principe est que, lorsqu'un pilote cumule 12 points sur une période de 12 mois, il est automatiquement suspendu pour le week-end de course suivant sa dernière infraction. Cela n'est encore jamais arrivé en F1, mais en revanche c'est arrivé en F2 avec Mahaveer Raghunathan l'an passé.

En 2020, le principe du permis, et plus particulièrement de l'attribution de points de pénalité pour certaines infractions considérées comme peu graves, a été remis en question de façon assez nette suite au Grand Prix de Russie. Auteur de deux essais de départs en dehors de la zone prévue à cet effet, Lewis Hamilton y écopait alors de deux points de pénalité supplémentaires, portant alors son total sur 12 mois glissants à 10 et le mettant à la merci d'une suspension. Finalement, les commissaires avaient retiré ces points pour les transformer en amende, jugeant que la responsabilité de l'erreur revenait à son écurie.

Hamilton aura d'ailleurs été un des pilotes les plus sanctionnés en 2020, il avait d'ailleurs entamé la saison en récoltant quatre points de pénalité le même jour à Spielberg avant d'en ajouter deux nouveaux avec son passage dans la ligne des stands fermée à Monza. Mais c'est Alex Albon qui a finalement terminé la saison avec le total le plus élevé, principalement pour des accrochages (avec Kevin Magnussen à Silverstone, Romain Grosjean à Monza et Daniil Kvyat au Nürburgring). George Russell a quant à lui reçu six points de pénalité en commettant seulement deux infractions seulement liées à des drapeaux jaunes.

Il est à noter que six titulaires n'ont reçu aucun point de pénalité : Valtteri Bottas, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Pierre Gasly et Nicholas Latifi.

Tableau récapitulatif des points de pénalité infligés en 2020

Pilote Total GP Pts Motif Expire le Albon 7

Gde-Bretagne

Italie Russie Eifel 2

2 1 2 A causé une collision

A causé une collision Retour en piste sans suivre consignes A causé une collision 02/08/2021

06/09/2021 27/09/2021 11/10/2021 Hamilton 6 Autriche

Autriche

Italie 2

2

2 Drapeaux jaunes ignorés

A causé une collision

Pitlane fermée 05/07/2021

05/07/2021

06/09/2021 Russell 6

Gde-Bretagne Turquie 3 3 Drapeaux jaunes ignorés Drapeaux jaunes ignorés 01/08/2021 15/11/2021 Räikkönen 4

Hongrie

Toscane Eifel 1 1 2 Mauvaise position sur la grille

Ligne blanche coupée entrée des stands A causé une collision 19/07/2021

12/09/2021 11/10/2021 Kvyat 4

Espagne Portugal Bahreïn 1 1 2 Drapeaux bleus ignorés Limites de piste A causé une collision 16/08/2021 25/10/2021 29/11/2021 Giovinazzi 3 Gde-Bretagne

Italie 1 2 Trop rapide sous Safety Car

Pitlane fermée 02/08/2021

06/09/2021 Stroll

3 Portugal Portugal 2 1 A causé une collision Limites de piste 25/10/2021 25/10/2021 Norris 3 Turquie 3 Drapeaux jaunes ignorés 15/11/2021 Leclerc

3 Styrie

Sakhir 1 2 A gêné un autre pilote

A causé une collision 11/07/2021 06/12/2021 Magnussen 2 70e Anniv. 2 Retour en piste dangereux 09/08/2021 Pérez 2 Espagne

Toscane 1 1 Drapeaux bleus ignorés

A causé une collision 16/08/2021 11/09/2021 Grosjean 2

Portugal Em-Romagne 1 1 Limites de piste Limites de piste 25/10/2021 01/11/2021 Ocon 1 70e Anniv. 1 A gêné un autre pilote 08/08/2021 Sainz 1 Turquie 1 A gêné un autre pilote 15/11/2021

