Pierre Gasly surpris par sa cinquième place à Bahreïn

AlphaTauri est probablement la révélation des qualifications du premier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1, à Bahreïn. Dans chacune des trois phases, il y avait au moins une AT02 dans le top 8 – y compris avec les pneus mediums en Q2 – et la Q3 a vu Pierre Gasly se propulser au cinquième rang, à deux dixièmes de la Mercedes de Valtteri Bottas. Au sein d'une Scuderia que l'on a rarement vue à pareille fête, le Français n'espérait pas tant.

"Nous ne nous y attendions pas, franchement", reconnaît Gasly au micro de Sky Sports F1. "Nous savions que nous avions un package solide, mais se qualifier en cinquième place, surtout se qualifier avec les mediums en Q2, espérons que c'est un bon avantage pour demain. Bref, ça commence super bien."

"La pression était assez élevée. Nous avons parlé aux gars avant les qualifications et nous savions qu'il y avait un gros risque [en chaussant les mediums en Q2], mais nous savions qu'il y avait potentiellement une grande récompense pour le premier relais également. Nous sommes dans la bataille." La récompense, comme le veut la réglementation, sera un premier relais en pneus mediums ce dimanche.

Son coéquipier Yuki Tsunoda n'a cependant pas eu la même réussite. Le rookie japonais a signé un sensationnel deuxième chrono en Q1, à un dixième de la référence établie par Max Verstappen, mais les pneus mediums ne lui ont pas réussi lors de la deuxième phase, qu'il a conclue au 13e rang seulement, bien loin d'un passage en Q3 (six dixièmes de déficit).

"Je ne sais pas ce qui s'est passé ni pourquoi, que l'adhérence soit si basse n'est pas acceptable à mes yeux, surtout après avoir chaussé les C3 [pneus mediums, ndlr]", déplore le Japonais, exigeant. "Ben sûr, par rapport au C4 [tendre], c'est un composé plus dur avec moins d'adhérence. Ce n'est pas seulement très différent, j'ai perdu pas mal d'adhérence et je n'en avais pas assez. Il faut que je regarde ce qui s'est passé, calculer les données et se préparer pour demain."

"Pour moi, quand j'utilise le tendre, ça fonctionne toujours comme il faut et la voiture donne une bonne sensation, surtout dans cette séance. Les C3 donnent une sensation complètement étrange, surtout sur le second train de pneus neufs. Même avec un autre tour lancé, je ne pense pas que j'aurais pu passer en Q3 – il n'y avait simplement aucune adhérence. Il faudra voir s'il y a un problème ou non. La Q1 a été géniale et en Q2 ça a soudain très mal tourné."

Tsunoda fait toutefois contre mauvaise fortune bon cœur : ce n'est que son premier Grand Prix, et il aura le temps de se rattraper. "Côté apprentissage, je pense que c'était vraiment bien. Je pense que j'ai tiré beaucoup de leçons de ces qualifications. Il reste beaucoup de marge d'amélioration, je vais donc juste me préparer pour faire mieux à Imola", conclut-il.