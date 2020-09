COVID-19 : les pilotes savent que le risque zéro n'existe pas

Le paddock de la Formule 1 a été choqué par le test positif au COVID-19 de Sergio Pérez, qui a été diagnostiqué après que le pilote Racing Point a fait un voyage au Mexique, et la question de l'isolement des pilotes entre les courses s'est posée. Mais Sebastian Vettel juge que les dirigeants de ce sport ne peuvent pas faire beaucoup mieux que les protocoles déjà en place et qu'il serait impossible d'imposer des restrictions visant à confiner les pilotes entre les Grands Prix.

"Ils ne peuvent pas", a simplement déclaré Vettel à Channel 4 au sujet de restrictions plus strictes. "Je ne pense pas que l'on puisse mettre quelqu'un dans une pièce et l'isoler. Je ne sais tout d'abord pas ce qu'a fait Sergio, et j'espère qu'il va bien. Mais vous savez, je pense que c'est un problème sérieux. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être responsables et nous assurer de bien laver nos mains, garder nos distances. Si l'on ne peut pas, il faut porter [le masque], et être raisonnable. Et le reste, nous verrons."

Romain Grosjean, qui a pris des vacances en Grèce après le Grand Prix de Hongrie, explique qu'il est impossible d'avoir un risque zéro pour les pilotes face au COVID-19 en dehors des circuits, surtout pour ceux qui ont des enfants : "J'ai trois jeunes enfants à la maison, donc je suis très prudent sur autant de choses que possible. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'avoir le COVID-19 et mes enfants sortent. C'est très compliqué de demander à des enfants de deux, cinq et sept ans de porter un masque, et ils pourraient possiblement m'infecter. Nous restons au maximum en famille, mais on ne peut pas les empêcher de jouer. Il faut juste faire du mieux possible, mais le risque zéro n'existe pas de nos jours."

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, révèle que son équipe a travaillé sur l'évaluation de tous les aspects des protocoles pour éviter des contacts entre les pilotes et le reste de l'équipe, et pour s'assurer de limiter les risques hors des circuits : "Les pilotes et l'équipe ont pris des mesures pour se protéger autant que possible. Sur les circuits, on garde les pilotes hors des réunions avec de nombreuses personnes. Ils participent surtout à des réunions sur Teams ou Zoom. Hors du circuit, nous appliquons le bon sens en évitant la foule, les restaurants, les pubs et les fêtes d'anniversaire des enfants."

Avec Oleg Karpov et Luke Smith