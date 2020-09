Pirelli annule les tests de pneus prévus lors des EL2 à Silverstone

La décision d'annuler les essais pneumatiques de ce vendredi après-midi est la conséquence directe des problèmes rencontrés par les pilotes Mercedes et Carlos Sainz dans les derniers tours de la course du GP de Grande-Bretagne. Cela va permettre aux écuries de disposer d'un temps de roulage complet pour tester la gamme de pneus fournie, avec les nouvelles prescriptions de Pirelli en matière de pression minimum.

Sans aucune séance d'essais en dehors des week-ends de course, la réglementation sportive avait été changée avant le début de saison pour permettre à Pirelli d'effectuer du développement lors des 30 premières minutes des EL2, avec la participation obligatoire de l'ensemble des écuries. La seconde course de Silverstone était vue comme un point de départ idéal pour un tel programme, puisque les écuries auraient déjà roulé sur la piste la semaine précédente. L'exigeant circuit de Barcelone, la semaine prochaine, marquera donc finalement le véritable commencement de ce travail de développement.

"Pour ce week-end, nous avons décidé d'annuler le test qui était prévu vendredi", a déclaré le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, "afin de donner la possibilité aux équipes d'utiliser l'ensemble des EL2 pour leurs tests, leurs longs relais, et ainsi de suite. Pour l'instant, le test de Barcelone est confirmé."

Les problèmes du GP de Grande-Bretagne ont mis en lumière les efforts que Pirelli doit faire pour tenter de composer avec les niveaux de plus en plus importants d'appui aérodynamique générés par les voitures 2020 alors que les pneus datent de 2019 et n'ont été conçus que courant 2018. À court terme, l'option la plus simple est de procéder au rehaussement des pressions minimales pour rendre les enveloppes plus résistantes aux contraintes et aux chocs, ce qui sera fait de 2 psi à l'avant et de 1 psi à l'arrière.

Mais le fait de disputer un second week-end sur le même circuit va offrir l'opportunité à la firme italienne d'explorer les autres modifications envisageables en vue de la saison prochaine, même si la FIA a d'ores et déjà agi en modifiant le fond plat des monoplaces pour réduire la quantité d'appui qu'ils pourront générer en 2021.

"C'est quelque chose que nous devons prendre en compte pour 2021, étant donné que nous utilisons un produit qui a été conçu pour les voitures 2019. Maintenant, nous avons le même produit sur des voitures 2020 et le plan est également de le conserver pour 2021, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte pour décider s'il faut faire évoluer le produit en vue de l'année prochaine."

"Nous avons des voitures assez lourdes avec des performances qui sont incroyables, les meilleures et les plus rapides voitures de l'Histoire de la F1. Donc, évidemment, la pression doit aussi être ajustée par rapport à ça. La pression que nous prescrivons est un nombre qui vient des simulations, des tests et des données récoltées et analysées, et nous reproduisons toutes les contraintes des pneus lors de nos tests sur banc d'essai."

"Nous allons travailler sur de nouvelles idées et de nouvelles constructions pour essayer de limiter l'augmentation de la pression, car nous savons qu'une augmentation de la pression a aussi pour conséquence d'augmenter la surchauffe, par exemple, qui est quelque chose que les pilotes ne souhaitent pas."

"C'est ce que nous faisons, surtout pour les pneus 18 pouces [qui seront introduits en 2022], car ils sont totalement différents, avec un flanc plus bas, un profil différent, un concept différent, et nous travaillons autour de cela avec la construction, avec le profil, et également avec une nouvelle famille de composés que nous aimerions utiliser en 2022. En 2021, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire en raison du nombre limité d'essais, nous avons juste la possibilité de valider certaines idées, mais bien sûr nous allons faire quelque chose pour le futur."

Isola a également reconnu qu'à court terme, les problèmes rencontrés à Silverstone auraient un impact sur les prescriptions lors des prochaines épreuves hors Silverstone. "Nous allons devoir envisager ce que nous allons faire pour les circuits très exigeants, comme le Mugello et Spa bien sûr. J'ajouterais également Portimão, qui n'est pas connu, mais d'après les informations que j'ai grâce à nos équipes en GT, il semble assez exigeant. Nous avons récolté beaucoup de données de la course de dimanche, elles seront utiles."

Avec Adam Cooper

