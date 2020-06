Les mêmes pneus pour trois saisons : Pirelli se veut confiant

Pirelli s'apprête à utiliser la même spécification pneumatique pour un total de trois saisons, ce qui constitue une situation sans précédent. Habituellement, la marque italienne développe de nouveaux pneus conçus pour supporter les niveaux d'appui aérodynamique visés par les équipes chaque saison. Cependant, la construction et les composés 2019 ont été conservés pour la saison à venir suite au rejet par les écuries des pneus 2020 testés l'an dernier. À cela s'est ajouté le report des nouveaux pneus 18 pouces en raison du décalage de la nouvelle réglementation technique à 2022, crise du coronavirus oblige. Ainsi, les pneus actuels pourraient aussi être utilisés en 2021. Pour cela, ils devront toutefois être conformes au niveau d'appui aérodynamique qui aura inévitablement évolué entre début 2019 et fin 2021. Dans le but de limiter cet effet, la FIA a introduit une petite modification réglementaire au niveau du fond plat pour 2021. Selon Pirelli, cet amendement devrait permettre de conserver les mêmes pneus l'an prochain.

"Nous commencerions 2021 avec un appui aérodynamique qui correspond à celui de fin 2019 ou de début 2020", estime Mario Isola, directeur de Pirelli F1, auprès de Motorsport.com. "Nous reculons donc d'un an, ou presque. C'était exactement l'idée : planifier une réduction de l'appui aérodynamique afin de faire durer les pneus 2019 jusqu'à fin 2021 sans trop accentuer la pression. Car une pression plus forte signifie que nous allons vers un problème de surchauffe et de dégradation, et nous savons que les pilotes ne sont pas contents de ça. C'est pourquoi nous avons travaillé avec la FIA et les équipes pour trouver une solution."

"Au départ, il y avait plusieurs options sur la table, puis il a été décidé que la meilleure était de travailler autour du fond plat. Cela a du sens, sachant que nous allons probablement perdre la quantité d'appui aérodynamique qu'ils développent au cours de la saison. C'est une saison vraiment unique, donc il est difficile de comprendre quel sera le développement. Mais avec le changement au niveau du fond plat, il y a aussi les restrictions de tests aéro ainsi que le fait que la saison soit très concentrée. Le temps de développement de la voiture sera donc court."

Comparaison entre les fonds plats 2020 et 2021.

Les tests en EL2 sont une option de secours

Parmi les particularités de cette année 2020 figure également la suppression de tous les essais habituellement réalisés par Pirelli. Il s'agit là encore d'une conséquence directe de la crise du coronavirus, qui prive le manufacturier unique d'un programme de développement pour de nouvelles gommes en 2021. Cela permet également à la firme de Milan de se concentrer au maximum sur les futurs pneus 18 pouces pour 2022. Cependant, un recours existe avec désormais la possibilité d'imposer une demi-heure d'essais pneumatiques aux écuries lors de la deuxième séance d'essais libres sur les Grands Prix. Cette roue de secours permettrait à Pirelli de concevoir de nouveaux pneus pour la période 2020-2021 si cela s'avère impératif mais le souhait est de ne pas en arriver là.

"L'idée était de procéder étape par étape", précise Mario Isola. "Notre première requête concernait tout ce qui pourrait limiter la performance en 2020 ou de revenir en arrière pour 2021. Débuter avec moins d'appui aérodynamique en 2021 sera donc une aide. Nous pouvons réagir en augmentant les pressions, mais si nous sommes aidés par le règlement, c'est mieux. Nous avons désormais la confirmation du changement réglementaire, et les équipes ont repris le travail. Nous pouvons donc leur demander de préparer des simulations supplémentaires concernant les performances attendues pour fin 2020 et fin 2021. Ensuite nous pourrons décider si nous devons faire des essais ou non. Il était important de placer cela dans la réglementation, car lorsque la saison débute, il est trop tard pour discuter de ce genre de choses."

"L'idée est d'avoir, si nécessaire, une demi-heure dédiée aux essais pneumatiques en EL2. Nous n'avons pas l'obligation de fournir les mêmes prototypes à tout le monde, nous n'avons pas à fournir deux trains de pneus, donc nous pouvons utiliser cette liberté afin de rendre les essais plus pertinents. Vous vous souvenez des essais à Austin l'an dernier, qui n'étaient pas vraiment représentatifs ? C'est en apprenant de cette expérience que nous en arrivons à cette nouvelle situation. Cela ne remplace pas les essais de développement pneumatiques, car l'an prochain nous prévoyons d'avoir nos 25 journées de tests pour les pneus 18 pouces."

Propos recueillis par Adam Cooper