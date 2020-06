Webber : La confiance de Vettel "a été fortement ébranlée"

Longtemps coéquipier de Sebastian Vettel chez Red Bull Racing, Mark Webber a vu l'Allemand conquérir ses quatre couronnes mondiales entre 2010 et 2013. Si leur cohabitation a parfois été tumultueuse, l'Australien n'en garde pas moins du respect pour celui qui a ensuite rejoint Ferrari… sans parvenir à y décrocher un nouveau titre jusqu'à présent. Le mois dernier, l'annonce de la séparation entre Vettel et la Scuderia pour la fin de l'année a fait l'effet d'une bombe. Néanmoins, Webber appartient à ceux qui ne sont pas totalement surpris, considérant que les cinq années passées à Maranello ont usé le pilote de 32 ans plus vite qu'on ne le croit.

"Oui, Sebastian a fait de son mieux avec ce qu'il a pu pour mettre en place l'équipe et être en position de gagner un titre mondial ces dernières années, ce qui n'est pas arrivé", constate Webber dans le podcast At The Controls. "Je pense que sa confiance a été fortement ébranlée par le manque de compréhension qu'il a pu avoir avec la culture italienne. C'est conséquent. Je pense que ce mariage l'a vraiment épuisé. On peut voir qu'il ne fait pas son âge en ce moment, je le lui ai dit plusieurs fois. Mais il a fait un beau parcours, certes difficile, et je pense qu'il est épuisé."

"Peut-être qu'il en sait plus que nous au sujet de la voiture", ajoute Webber quant à la décision de Vettel. "Mais de toute façon, il pourrait prendre une année sabbatique, qui sait ? Je pense qu'il n'a plus l'impression de pouvoir se lever motivé le matin pour aller piloter une voiture rouge, et pour un athlète c'est naturellement un problème. Dans le cas d'un sportif, c'est à lui de décider, et la longévité est un élément clé. Il faut s'entraîner du lundi au vendredi pour avoir les batteries chargées, et Maranello n'a certainement pas aidé Vettel pour ça."

Nul ne sait encore ce que fera Sebastian Vettel l'année prochaine, mais Mark Webber pense que l'option d'une année loin des circuits est vraisemblable. "Je ne sais pas où il peut aller, je ne sais vraiment pas", s'interroge-t-il. "Je ne vois pas Seb en milieu de grille. Pendant l'essentiel de sa carrière, il a toujours visé les podiums, hormis au cours de sa première année chez Toro Rosso, et encore il a gagné une course cette saison-là. Je ne l'imagine pas du tout chez Renault. Je le vois laisser passer 2021, puis peut-être envisager un retour. Il est encore super jeune pour arrêter. Il a commencé tôt, avec un beau palmarès. Je ne serais pas surpris s'il arrêtait, mais j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas."