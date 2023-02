Plus de chicane à Barcelone !

Charger le lecteur audio

Sans la chicane intégrée au Circuit de Barcelone pendant seize ans, le tracé va se terminer par deux virages rapides comme c'était le cas auparavant, avec l'espoir que cela permette aux voitures de se suivre de plus près et que cela facilite les dépassements – objectif identique à celui de la chicane à l'époque. La piste mesure désormais 4,657 km, contre 4,675 km précédemment.

Enlever la chicane était envisagé depuis plusieurs années. Encore fallait-il que la FIA approuve et homologue le nouveau tracé. C'est chose faite, le feu vert ayant été donné par Niels Wittich, directeur de course F1 et délégué sécurité, et Stuart Robertson, directeur de la sécurité sur circuit et en rallye à la FIA. Parmi les exigences, il y avait l'ajout de barrières Tecpro à l'extérieur des deux derniers virages.

Le circuit est désormais homologué avec ou sans la chicane, et c'est aux promoteurs des différents événements de décider quelles configuration ils souhaitent utiliser.

Par ailleurs, le dégagement du premier virage a été agrandi par 70 mètres de gravier avec une inclinaison d'environ 5%, sans oublier un nouveau grillage FIA dans l'enchaînement des virages 1 et 2. D'autres travaux restent en cours et seront terminés d'ici le mois prochain, sans affecter l'utilisation du circuit en attendant.

À noter que l'emblématique tour d'affichage a été remplacée par une version plus moderne. L'an passé, Aleix Espargaró s'était arrêté une boucle trop tôt lors du Grand Prix de Catalogne MotoGP après avoir mal interprété les informations sur cette tour.