Pourquoi le casque de Ricciardo porte le message "FEA"

En difficulté depuis le début de la saison, Daniel Ricciardo n'a pas eu le répit qu'il espérait à Monaco. Victime d'un accident dans la deuxième séance d'essais, le pilote McLaren a été éliminé en Q2 le lendemain, ne négociant que le quatorzième temps alors que son coéquipier Lando Norris, pourtant malade, s'est classé cinquième. En course, il a terminé à une anonyme 13e position.

Par ailleurs, il a été remarqué le week-end dernier que Ricciardo avait ajouté les lettres "FEA" à l'arrière de son casque. Un sigle qui signifie "fuck 'em all", soit "qu'ils aillent tous se faire foutre" en français poli. Ricciardo a été interrogé sur ce curieux message, l'Australien assurant qu'il ne visait personne et qu'il s'agissait d'un moyen pour se motiver.

"J'ai mis ça sur mon casque en 2018 aussi", a précisé celui qui s'était imposé cette année-là avec Red Bull. "J'aime utiliser des sigles pour me motiver. Pour être honnête, personne n'est visé, c'est quelque chose que je dis depuis de nombreuses années et ça me rend heureux. Aussi, je pense qu'en tant que pilote, lorsque l'on enfile le casque, ça a l'effet d'un interrupteur. C'est l'une des dernières choses que je vois lorsque je mets le casque, donc ça me rappelle de me concentrer."

Daniel Ricciardo, McLaren

Les dernières semaines n'ont pas été les plus radieuses pour Ricciardo. Au GP d'Espagne, son patron Zak Brown a publiquement fait part de sa déception quant aux performances de son pilote, suggérant que des clauses pourraient mener à une rupture de contrat prématurée.

Les commentaires de Brown, associés aux difficultés de Ricciardo, mettent assez logiquement l'Australien dans une position peu confortable. L'intéressé n'a pas caché sa frustration après ses qualifications à Monaco, en particulier sur un circuit pour lequel il a "une grande admiration" et qui est au cœur d'"une histoire d'amour".

"Mais ce n'est pas que moi, l'équipe veut me voir obtenir de meilleurs résultats", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas que moi qui ne veut pas être 14e. L'équipe ne veut pas me voir [à cette place] non plus. Je ne pense pas que cela change nécessairement quelque chose pour plus tard mais on insiste sur le fait de s'améliorer ensemble."

Avec Luke Smith