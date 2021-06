Bientôt un docu-série sur Ecclestone par le producteur de "Senna"

Produite par la compagnie de Manish Panday, le producteur de "Senna", cette série en huit partie sera intitulée "Lucky!" ("chanceux"). Une grande partie des scène qui verront Bernie Ecclestone revenir sur sa carrière ont été tournée à son domicile suisse lors du confinement.

Âgé de 90 ans, Ecclestone a débuté comme pilote de course avant de devenir manager de pilote, propriétaire d'équipe puis finalement accéder au statut de "grand argentier" de la Formule 1 pendant plus de quatre décennies, chapeautant en permanence son évolution en tant que discipline mondiale et géant commercial.

Pandey a donc de son côté à son actif l'écriture du film-documentaire sur Ayrton Senna sorti en 2010 et primé aux BAFTA, a plus récemment écrit et dirigé Heroes, un film-documentaire produit par Motorsport Network.

"C'est la première fois que je fais confiance à quelqu'un pour raconter mon histoire et celle de la Formule 1, et Manish est le seul conteur et réalisateur qui, selon moi, peut les porter à l'écran", a déclaré Ecclestone. "Et il n'est pas seulement un grand conteur, c'est aussi un grand fan. Il regarde la Formule 1 depuis qu'il sait marcher, sa connaissance de ce monde et de ses acteurs est encyclopédique et sa passion inégalée."

La série documentaire devrait permettre à Ecclestone de "révéler l'histoire de sa vie et l'histoire de la naissance, de la croissance et du succès phénoménal de la Formule 1", en s'appuyant sur des "archives sans précédent de la Formula One Management".

"Bernie a pu réfléchir, non seulement sur la période où il était l'un des plus grands imprésarios sportifs de tous les temps, mais aussi sur sa vie", a déclaré Pandey. "Au cours de ses 90 ans, il a parcouru le monde et rencontré tous les grands de ce monde, mais il reste incroyablement sympathique et extrêmement drôle. C'est une joie de raconter son histoire extraordinaire, dans son intégralité, pour la première fois."

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a ajouté : "La Formule 1 est un championnat véritablement mondial, avec plus de 70 ans d'histoire créée par Bernie, qui a largement contribué à faire de ce sport ce qu'il est. Avec un demi-milliard de fans dans le monde et des courses dans 23 pays, l'intérêt et la passion autour de la Formule 1 sont énormes et les téléspectateurs attendront avec impatience la série qui les emmènera en voyage dans la vie de l'un des personnages les plus intéressants de la discipline."