Le programme du GP de Hongrie F1

Les 10 derniers polemen et vainqueurs en Hongrie



Année Pole position Victoire 2021 Lewis Hamilton Esteban Ocon 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Max Verstappen Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2016

Nico Rosberg Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2014 Nico Rosberg Daniel Ricciardo 2013

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2012 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

Météo

La journée de vendredi devrait être la plus chaude avec des maximales de 33°C attendues, et un ciel qui devrait être en partie nuageux. Au contraire, des orages viendront certainement perturber le roulage du samedi, et notamment les qualifications, alors que le mercure n'affichera plus que 26°C au plus fort de la journée. Dimanche, de la pluie devrait faire son apparition en matinée, ce qui devrait épargner la course disputée à 15h ; cette dernière sera courue dans les conditions les plus fraîches de ce week-end, sans doute pas au-delà de 24°C.

Course suivante : Grand Prix de Belgique (26-28 août)

