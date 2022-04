Le programme du GP d'Australie F1

La Formule 1 revient pour la première fois à Melbourne depuis 2020, année lors de laquelle l'épreuve avait été annulée au dernier moment alors que la pandémie de COVID-19 s'apprêtait à chambouler le monde. Il s'agira en 2022 du premier Grand Prix d'Australie depuis 2019.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. À noter qu'il y a huit heures de décalage horaire avec Melbourne.

Infos et palmarès

Le tracé de l'Albert Park est dit "semi-urbain" car, s'il emprunte bien des routes publiques au cœur de la ville de Melbourne le reste de l'année, celles-ci ont en partie été construites avec le circuit en tête. Cela se confirme d'ailleurs cette année avec la réfection d'un certain nombre de portions afin d'essayer d'améliorer le spectacle en piste.

Le tracé est donc plutôt atypique pour une épreuve en ville et entoure le lac situé dans le parc qui lui donne son nom. Traditionnellement sinueux, étroit, le circuit sera cette année différent avec un peu plus de largeur et un véritable reprofilage dans certains virages, une voie des stands agrandie et une vitesse moyenne qui devrait faire un bond avec la disparition d'un gros freinage dans le second secteur au profit d'une longue pleine charge. Quatre zones DRS sont d'ailleurs prévues, ce qui est un record pour un circuit en F1 depuis 2011.

Le départ de la course sera donné à 15h, heure locale, ce qui en fera donc la première course disputée en conditions totalement diurnes depuis le Grand Prix du Brésil l'an passé et la première de la saison 2022.

Long de 5,278 km et composé de 14 virages, le circuit de Melbourne sera parcouru à 58 reprises lors de la course pour une distance totale de 306,124 kilomètres.

Les records (sur la version précédente)