Qualifs - Verstappen en pole de justesse

Q1 - Les Ferrari accélèrent, Pérez pris au piège

Les tribunes sont pleines à Zandvoort alors que débute la Q1 du Grand Prix des Pays-Bas. Cette première séance risque d'être agitée compte tenu du nombre de participants et de l'étroitesse du circuit néerlandais, qui ressemble à un tracé urbain muni de bacs à gravier. Le soleil est au rendez-vous et les températures sont idéales : 19°C dans l'air et 35°C sur la piste.

Les mécaniciens Ferrari peuvent se féliciter : ils ont pu réparer la monoplace de Carlos Sainz, très endommagée après l'accident de l'Espagnol en EL3, et la renvoyer en piste en Q1. Le pilote échappe également à la pénalité en conservant sa boîte de vitesses.

Les pilotes Mercedes se démarquent en effectuant leur première tentative en pneus mediums, le reste de la grille ayant les gommes tendres. Lewis Hamilton signe un 1'10"183, Valtteri Bottas un 1'10"449. Néanmoins, c'est moins rapide que le meilleur temps de Max Verstappen, poussé par ses fans ce week-end. Le pilote Red Bull occupe la première place provisoire après avoir bouclé un tour en 1'10"036 et n'est pas inquiété par l'amélioration des chronos des Flèches Noires, qui ont effectué une deuxième tentative.

À cinq minutes de la fin de la séance, les deux pilotes Aston Martin sont dans la zone rouge. C'est une surprise, les monoplaces de Lance Stroll et Sebastian Vettel affichaient un rythme suffisamment compétitif pour leur garantir une place dans le top 10 en essais libres. Le Canadien parvient à se hisser en Q2 mais pas son coéquipier, qui est copieusement gêné par la Haas de Nikita Mazepin dans l'avant-dernier virage.

Charles Leclerc et Carlos Sainz, évoluant en formation serrée depuis le début du week-end, remontent aux premières places, le Monégasque signant le meilleur temps en 1'09"829. Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi créent la surprise en décrochant le quatrième et cinquième temps. Sergio Pérez surprend également en étant le premier pilote éliminé.

Éliminés en Q1 : Pérez, Vettel, Kubica, Schumacher, Mazepin

Q2 - Russell et Latifi sèment la panique

Tous les pilotes optent pour la gomme tendre en Q2. Verstappen n'a besoin que d'une tentative pour mettre tout le monde d'accord : le pilote Red Bull complète les 4259 mètres du circuit en 1'09"071, jamais personne n'était allé aussi vite à Zandvoort auparavant. Sur les mêmes pneus, les pilotes Mercedes ne peuvent rien faire. Certes, Hamilton et Bottas sont deuxième et troisième, mais ils accusent plus de six dixièmes de retard sur le numéro 33.

L'écurie allemande est ensuite détrônée par Leclerc, qui continue sa marche en avant, et Pierre Gasly, qui est applaudi par son équipe après son tour à moins de cinq dixièmes de Verstappen. Lando Norris, qui a manqué d'être éliminé en Q1, est sur la sellette, en 13e position.

À la poursuite d'une nouvelle Q3, George Russell est victime d'un excès d'engagement dans l'avant-dernier virage. Le Britannique part en tête-à-queue et touche les barrières. S'il parvient à repartir, la direction de course agite le drapeau rouge. Dix minutes plus tard, la Q2 est relancée. Tous les pilotes reprennent la piste à l'exception de Leclerc, deuxième, Giovinazzi, dixième, et Russell, onzième.

À l'approche du virage 8, Nicholas Latifi part dans une embardée similaire à celle de Russell, mais le contact contre les barrières est encore plus violent. Nouveau drapeau rouge, cette fois-ci définitif. Lando Norris fait partie des dommages collatéraux car le pilote McLaren ne se voit pas offrir la possibilité d'améliorer son chrono. À l'inverse, Antonio Giovinazzi peut s'estimer heureux car il se hisse en Q3 pour la deuxième fois de l'année.

Éliminés en Q2 : Russell, Stroll, Norris, Latifi, Tsunoda

Q3 - Verstappen s'offre des records, Hamilton battu

Une petite pause est observée avant le coup d'envoi de la Q3 afin de nettoyer la piste et rapatrier la monoplace de Latifi. En parallèle, Red Bull passe un message à la direction de course pour se plaindre du comportement de Mercedes, qui serait coupable d'une utilisation prolongée des couvertures chauffantes.

Encore une fois, Verstappen est sur une autre planète. Le Néerlandais améliore sa précédente performance en abaissant le record à 1'08"923. Aucun autre pilote n'est en mesure de descendre sous la barre des 69 secondes. Double vainqueur des Masters de Zandvoort, Valtteri Bottas est à trois dixièmes du Néerlandais, Hamilton à près de quatre dixièmes. Gasly impressionne en se hissant à la quatrième place, devant Leclerc.

Un énième passage par les stands est suivi par les dernières tentatives chronométrées de la journée. Verstappen s'améliore avec un 1'08"885, Bottas ne peut pas répliquer. Hamilton s'adjuge cependant le record dans le dernier secteur et échoue à 38 millièmes du Néerlandais ! Les spectateurs hurlent de bonheur, non pas pour féliciter l'effort du Britannique mais pour acclamer Verstappen, en pole position.

Grand Prix des Pays-Bas - Qualifications

Q1

Q2

Q3