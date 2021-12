Räikkönen n'est pas "triste" de faire ses adieux

Le 12 décembre 2021, dans un peu plus d'une semaine, Kimi Räikkönen dira adieu à sa carrière de pilote de Formule 1. Le Champion du monde 2007 a décidé d'arrêter à la fin de l'année, après 19 saisons passées dans la catégorie reine. Et alors que les deux derniers Grands Prix de la saison ne sont espacés que de quelques jours, Räikkönen a d'ores et déjà fait ses adieux à Alfa Romeo : la semaine dernière, le Finlandais s'est rendu pour la dernière fois dans l'usine de Hinwil. Les membres de l'équipe ont organisé un pot de départ, un geste qui a plu au pilote.

"Il n'y a pas grand-chose à dire", a commenté Räikkönen. "Bien sûr, c'était un super... c'était bon de voir tout le monde. C'était la dernière fois que je m'y rendais. Donc j'y suis allé avec la famille, j'y suis resté un peu et j'ai vu tout le monde. C'était sympa. L'apparence n'a pas d'importance, c'était beau comme ça, mais je pense que l'intention était le plus important et c'était bien."

Mais Räikkönen n'est pas pour autant triste de raccrocher le casque, bien au contraire : "Pourquoi devrais-je être ému ? J'ai vraiment hâte, je suis heureux que ce soit bientôt terminé. Donc il n'y a rien de triste ou de mauvais. Je pense que c'est une bonne chose", a-t-il lancé au sujet de sa future retraite.

En attendant le soir du 12 décembre, Räikkönen doit encore participer à deux Grands Prix. Le premier se tient ce week-end, en Arabie saoudite, sur un nouveau circuit. "C'est évidemment comme avec n'importe quelle autre course, nous allons essayer de faire du mieux que nous pouvons", a assuré le Finlandais. "Et comme c'est un nouveau circuit, nous verrons ce qui se passera. Mais nous ferons comme d'habitude et j'espère que nous obtiendrons un bon résultat tout en nous amusant."

"Je n'ai pas encore vu [le circuit], j'ai vu la voiture de sécurité faire un tour à la télévision. Ça a l'air d'être très poussiéreux, très rapide. Avant de piloter, il est toujours très difficile de prononcer le verdict final. Mais oui, c'est quelque chose de différent, c'est sûr."