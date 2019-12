Rétro 1957 - Le dernier GP remporté par 2 pilotes sur une même F1

Avouons que ce n’était pas courant, mais il arrivait qu’un pilote en relaie un autre au volant d’une même voiture, un peu du style des 24 Heures du Mans. Cette particularité est survenue pour la dernière fois en Formule 1 en 1957, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne organisé sur le circuit d’Antree situé près de Merseyside en Angleterre. C’est sur ce tracé de 4,828 km que fut organisée le 20 juillet la course de 90 tours pour une distance totale de 434,52 km.

Vanwall au pouvoir

C’est Stirling Moss qui réalise la pole position en 2’00”2 aux commandes de la Vanwall VW 5 à moteur Vanwall. Pour le petit constructeur automobile anglais, il s’agit d’une première pole position en F1. Jean Behra, sur une Maserati 250F, se qualifie au second rang (en 2’00”4), devant une autre Vanwall, pilotée par Tony Brooks (en 2’00”4 aussi). La seconde ligne de départ est composée de deux sérieux rivaux : Juan Manuel Fangio (Maserati) et Mike Hawthorn (Ferrari).

C’est Behra qui prend le meilleur départ avec Moss à ses trousses. À la fin du premier tour de piste, c’est toutefois la Vanwall de Moss qui mène la meute, au grand plaisir des amateurs qui assistent à l’événement. Tony Brooks occupe le troisième rang devant Mike Hawhtorn. Il y a donc trois Britanniques aux quatre premières places.

Toutefois, durant le 23e tour, la malchance frappe la machine de Moss qui commence à émettre une drôle de sonorité. Le moteur quatre cylindres est victime d’une casse qui force Moss à rentrer d’urgence à son stand. Behra hérite alors de la tête de la course devant Brooks. Ayant constaté que la panne moteur était fatidique, l’équipe Vanwall décide alors de faire stopper Brooks afin qu’il cède sa voiture à Moss. Au 29e tour, Brooks rentre au stand et laisse le volant à son coéquipier qui retourne en piste en neuvième position, le couteau entre les dents.

Superbe remontée de Moss

Behra mène toujours avec une confortable avance sur Hawthorn, puis viennent Stuart Lewis-Evans et Peter Collins. Moss remonte en cinquième position, aidé par des abandons sur pannes mécaniques. D’ailleurs, Fangio est victime d’une panne de moteur et Collins abandonne sur panne de conduite d’eau. Au 47e passage, Moss occupe la troisième position.

La course se joue au cours de la 70e boucle. L’embrayage de la Maserati de Behra explose en mille morceaux, et la Ferrari de Hawthorn crève un pneu en roulant sur des débris métalliques ! Lewis-Evans hérite de la tête, mais il est presque immédiatement doublé par Moss ! Puis, la Vanwall de Lewis-Evans subit une défaillance de tringlerie d’accélérateur.

Stirling Moss coupe l’arrivée en première place après trois heures et six minutes de chevauchée endiablée. L’Italien Luigi Musso, sur Ferrari 801, termine au second rang devant Hawthorn. Brooks et Moss sont vainqueurs de ce Grand Prix, le premier ayant parcouru les 26 premiers tours, le second ayant effectué les 64 derniers. Puisque le vainqueur marque habituellement neuf points, cette fois ils sont partagés entre les deux : Moss en marque cinq tandis que Brooks en amasse quatre.

Il s’agissait d’une première victoire pour le constructeur britannique Vanwall. La voiture était pilotée par deux Britanniques et ce succès est survenu au Grand Prix de Grande-Bretagne. Un scénario parfait pour les spectateurs… britanniques !

