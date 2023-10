Il faut revoir les courses sprint pour les pimenter, selon Horner

Le sprint du Grand Prix des États-Unis 2023 de Formule 1 ne restera certainement pas dans les annales en termes de spectacle. À tel point que le patron de l'écurie vainqueur, Christian Horner, s'est montré assez circonspect sur le niveau de divertissement procuré par cette course, mais également par le format actuel des sprints en général.

Depuis cette année, le sprint est une véritable épreuve dans l'épreuve puisque le programme a été modifié de sorte à ce qu'il s'agisse d'une course à part entière (contrairement aux saisons 2021 et 2022, où il servait à déterminer la grille de la course du dimanche) et dispose de sa propre séance de qualifications, le shootout, le tout ayant lieu le samedi.

Or, les sprints n'apportent pas vraiment leur lot de spectacle et d'aucuns vont jusqu'à pointer qu'ils ont tendance à en dire beaucoup sur la hiérarchie avant même la course de 305 km. Et dans ce contexte, Horner pense qu'il faut revoir les choses.

"Je pense qu'il faut ajouter un peu plus de risque", a déclaré le patron de Red Bull Racing. "Que ce soit en inversant le top 10 [sur la grille] ou quelque chose comme ça, mais il faudra ensuite ajouter suffisamment de points pour que cela vaille la peine pour les pilotes de se donner à fond."

"Cela ne semble toujours pas vraiment [spécial de] gagner une course sprint. Évidemment, ça ne représente pas autant qu'un GP, mais je pense que nous sommes dans un processus où nous devons être ouverts au changement et à l'évolution. Je pense que le concept est bon, mais qu'au niveau de l'exécution nous pouvons faire mieux pour rendre les choses plus intéressantes pour le téléspectateur."

Max Verstappen, vainqueur ce samedi, estime que les fans sont en droit d'être agacés par les sprints, parce qu'ils ont effectivement supprimé, selon lui, une grande partie de l'intrigue autour de ce qui se joue le dimanche. "Si j'étais un fan, je serais simplement déçu parce que vous connaissez plus ou moins l'image globale."

"Si rien de fou ne se produit, vous savez ce qui va se passer demain [lors du Grand Prix], alors je trouve que cela enlève cette magie de se réveiller le dimanche matin ou peu importe, le dimanche après-midi, et d'allumer la télévision en ayant vu les qualifications, mais sans être sûr de la voiture qui sera la plus rapide [en course]."

Des remarques qui interviennent dans un contexte où Bobby Epstein, le patron du Circuit des Amériques, a révélé avant le sprint avoir été surpris que le format ne booste pas la vente de billets pour ce samedi. Au-delà des sièges vides, la journée a clairement attiré moins d'attention que prévu, même si le fait que le titre soit déjà joué a sans doute un impact non négligeable.

Mais Horner assure que le problème ne vient pas tant du concept du sprint en lui-même que de son format actuel : "Je pense que le concept du sprint est toujours bon, mais je crois qu'au niveau de l'exécution, c'est l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Je pense que nous pourrions faire encore plus. Je ne sais pas, il faut y réfléchir pour l'améliorer."



Avec Jonathan Noble