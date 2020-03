Steiner confiant face à un Gene Haas "complètement engagé"

Au début du mois de mars, Gene Haas avait déclaré qu'il ne se voyait pas poursuivre en F1 sans des progrès nets de son équipe pour cette saison 2020, en particulier après un exercice 2019 compliqué, terminé à la neuvième place du classement des constructeurs. L'Américain n'avait pas caché que la décision "ne serait pas très favorable" à une poursuite dans la discipline si les progrès constatés n'étaient pas suffisants pour s'engager cinq saisons de plus.

Dans ses propos remettant en question cet engagement en F1, Haas avait confié qu'il considérait chaque course comme décisive pour peser dans la balance. Interrogé sur les propos du propriétaire de l'équipe, son directeur Günther Steiner se veut prudent et ne commente pas précisément l'aspect décisif de chaque course. Néanmoins, l'Italien rappelle l'engagement total de ses employés, week-end après week-end.

"Vous faites du mieux que vous pouvez lors de chaque course, vous ne pouvez pas faire plus que le maximum. C'est ce que nous faisons tout le temps, où que nous allions", a déclaré Steiner en réponse à ces propos, dont il préfère ne pas deviner le contexte. "Je n'étais pas là quand il a dit cela, donc je ne sais pas ce qui est décisif. Je pense que ça a un petit peu été sorti de son contexte."

Mais les employés de Haas ne sont pas les seuls à être engagés, puisque Steiner répète qu'en interne, il n'a perçu aucun signe de risque de voir le propriétaire se désengager de la F1. Il le décrit comme attentif à ce que font ses troupes et se veut rassurant quant au futur de la structure dans la discipline.

"J'ai parlé avec lui ce matin", poursuivait-il à la veille du Grand Prix d'Australie, finalement annulé. "Il m'a appelé pour savoir si tout se passait bien. Je pense qu'il est complètement engagé. Il veut voir comment nous nous en sortons, et ce qui se passe dans l'équipe. J'ai passé 50 minutes au téléphone avec lui. Je pense qu'il est engagé."

