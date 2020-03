Briatore : Ferrari aurait dû remplacer Räikkönen dès 2018

Kimi Räikkönen avait signé à Maranello en 2014 mais n'est que rarement parvenu à se hisser au niveau de ses coéquipiers Fernando Alonso puis Sebastian Vettel, qui a remporté huit victoires de 2015 à 2017 quand le Finlandais ne s'est jamais imposé.

C'est à ce moment-là que Flavio Briatore (directeur de l'écurie Benetton/Renault de 1990 à 1997 et de 2000 à 2009), s'il avait été à la tête de la Scuderia, aurait pris la décision de promouvoir le jeune Charles Leclerc, qui restait sur des titres consécutifs en GP3 et en Formule 2. Ferrari a préféré placer le Monégasque chez Sauber avant de le titulariser un an plus tard, ironiquement au terme de la meilleure saison de Räikkönen depuis son retour dans l'écurie (une victoire, 12 podiums). Leclerc n'a pas manqué de s'illustrer en 2019, faisant jeu égal avec son coéquipier Sebastian Vettel et se classant devant lui au championnat des pilotes.

"Leclerc est jeune", commente Briatore dans le podcast Beyond The Grid. "Il prouve déjà qu'il a une grosse paire. Je pense que si j'étais chez Ferrari, j'aurais déjà remplacé Räikkönen par Leclerc il y a deux ans, parce qu'avec Räikkönen, on ne va nulle part. On ne peut rien gagner avec lui. À l'époque, j'aurais pris le risque de recruter Leclerc. Il est vraiment, vraiment fort."

Cependant, l'Italien est tout particulièrement impressionné par Max Verstappen : "Pour moi, c'est Verstappen qui est incroyable. Ses dépassements sont fantastiques, c'est un gladiateur." Meilleur que son père Jos, qui a couru pour l'écurie Benetton menée par Briatore en 1994 ? "Aucun doute ! Le prénom est différent, mais le pilote est meilleur. Je le dis parfois à son père : 'J'aurais préféré avoir ton fils dans la voiture et pas toi !'"

Et dans un contexte où Lewis Hamilton est proche d'égaler ou de battre les principaux records de Michael Schumacher – ses sept titres et ses 91 victoires – Briatore est prompt à tempérer les exploits du pilote Mercedes. "Michael se battait avec les grands noms", souligne celui qui dirigeait l'écurie Benetton lorsque Schumacher a remporté les titres 1994 et 1995. "Il faut souligner que quand Michael est arrivé, la concurrence était rude ; on parle de Nigel Mansell, d'[Ayrton] Senna. La concurrence est désormais moindre. Il y a deux ou trois pilotes… Personne ne met la pression à Hamilton, il gagne facilement. Mais il fait partie des deux pilotes stars de la F1 : Hamilton et Verstappen."