Stroll s'est rassuré avec le retour de force du simulateur

Blessé dans un accident de vélo alors qu'il préparait la saison à venir, Lance Stroll a manqué les précieux essais hivernaux la semaine dernière mais fait son retour ce week-end dans le paddock. Le Canadien, qui va réellement découvrir la nouvelle Aston Martin "sur le tas", est rassuré sur le plan physique et ne pense pas être handicapé par les suites de ses blessures aux deux poignets. Il a notamment donné de sa personne dans le simulateur de l'écurie pour s'en assurer.

Le poignet droit est celui qui a le plus souffert, nécessitant une opération et la pose d'une broche dans un hôpital de Barcelone par le docteur Xavier Mir, spécialiste en orthopédie et traumatologie, et membre de l'équipe médicale du MotoGP. Lors des séances réalisées dans le simulateur de Silverstone, Lance Stroll a pu tester son poignet en affrontant un retour de force délibérément plus important qu'à l'accoutumée.

"Je suis tombé de vélo et je me suis cassé le poignet", a-t-il précisé ce jeudi dans le paddock de Bahreïn. "J'ai subi une opération au poignet droit. Ce n'était qu'une petite intervention et il n'y a eu que de la physiothérapie et de la rééducation pour que je puisse être ici. J'étais dans le simulateur hier et avant-hier, je me sens plutôt fort. On a augmenté le retour de force et je me sentais bien, y compris sur les bosses."

"Avec ce genre de blessure, c'est toujours compliqué à dire mais les premiers jours ont été difficiles. Ça donnait l'impression que ça allait être dur, mais les quatre ou cinq derniers jours, ça s'est vraiment amélioré quotidiennement. J'ai reçu le feu vert des médecins et ils sont convaincus que je peux piloter et que les os sont en bon état."

Privé du travail préparatoire à Sakhir la semaine dernière, quasi entièrement confié à Fernando Alonso, Lance Stroll s'attend évidemment à en payer les pots cassés ce week-end mais est prêt à surmonter cette épreuve tout en admettant qu'il devra tout de même gérer une forme de douleur.

"Ça fait un peu mal, mais ça va", assure-t-il. "Ça semble solide, et je n'avais rien eu auparavant. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir piloter normalement, avec un petit peu plus d'inconfort, mais rien qui m'empêche de piloter comme pourrait le faire une douleur atroce ou quelque chose comme ça."

