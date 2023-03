Alonso a roulé avec "quelques os cassés" en 2022

Charger le lecteur audio

Alors qu'il accueille cette semaine Lance Stroll dans le garage Aston Martin, où le Canadien fait son retour après s'être blessé dans un accident de vélo, Fernando Alonso a révélé avoir roulé l'an passé malgré des séquelles. Lors des qualifications du Grand Prix d'Australie, il était sorti de la piste et avait heurté les protections après une défaillance hydraulique. Le double Champion du monde n'a pas manqué la moindre épreuve ensuite, mais il a en fait composé avec des séquelles de ce crash. On l'avait d'ailleurs vu avec des bandages aux mains à l'époque.

Interrogé ce jeudi à Bahreïn sur sa propre expérience en la matière, il en a effectivement dévoilé davantage : "Dans mon cas, je me suis cassé quelques os aux deux mains l'an dernier. Jusqu'au mois d'août, je n'étais pas complètement remis. J'avais des douleurs, mais on adore piloter !".

Aston Martin n'a pas donné vraiment de détails sur les blessures subies par Lance Stroll au poignet, qualifiées de mineures mais ayant tout de même nécessité une opération. Après avoir fait l'impasse sur les essais hivernaux la semaine dernière, il est quoi qu'il en soit annoncé de retour pour le premier Grand Prix de la saison.

"Je ne sais pas exactement ce qu'a Lance. C'est privé…", commente Fernando Alonso. "C'est déjà une très bonne nouvelle qu'il soit là et qu'il essaie. Ça montre son désir de gagner et sa motivation pour le faire avec cette équipe. C'est se battre pour n'importe quelle position possible ce week-end. Il est ici, il est prêt à essayer. C'est très bon signe."

Malgré l'absence de son coéquipier dans une écurie qu'il découvre après avoir quitté Alpine, Fernando Alonso a échangé avec Lance Stroll. "On est en contact depuis le premier jour", assure-t-il. "Lance a été tenu au courant tout au long des essais. On a discuté avec lui pendant les pauses déjeuner et aussi pendant les séances du soir. Il était au simulateur les derniers jours également, pour nous apporter des commentaires, donc on était sur la même longueur d'onde en temps réel."

Le retour de Lance Stroll prive le réserviste Felipe Drugovich, champion de F2 en titre, d'éventuels grands débuts en Formule 1 puisque le Brésilien était prêt à remplacer le pilote titulaire en cas de forfait.

Lire aussi : Le programme du GP de Bahreïn F1 2023