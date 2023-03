Lance Stroll disputera le Grand Prix de Bahreïn

Charger le lecteur audio

Aston Martin a mis fin, en préambule des conférences de presse du Grand Prix de Bahreïn, au suspense qui régnait autour de la participation ou non de Lance Stroll à l'épreuve d'ouverture de la saison 2023 : oui, le Canadien est suffisamment remis pour prendre part à la course. L'écurie a annoncé cela dans un court communiqué publié ce jeudi matin.

Victime d'une chute à vélo, le Canadien, fils du patron de l'écurie Lawrence Stroll, a dû manquer les trois jours d'essais hivernaux qui se tenaient sur ce même circuit de Sakhir la semaine passée, remplacé lors de deux matinées par l'un des réservistes de l'écurie, Felipe Drugovich. D'aucuns s'attendaient, en l'absence de véritables nouvelles autour des blessures de Stroll, à ce que le Brésilien, Champion sortant de F2, fasse ses débuts en GP ce week-end aux côtés de Fernando Alonso, mais il n'en sera rien, le natif de Montréal ayant visiblement satisfait aux contrôles médicaux réalisés à Bahreïn.

"C'était frustrant de ne pas être en piste à Bahreïn pour les essais de pré-saison, et j'étais déçu de manquer les trois journées d'essais. Cependant, compte tenu de ma blessure au poignet, l'équipe et moi avons estimé qu'il valait mieux se concentrer sur mon rétablissement afin que je sois prêt pour ce week-end et pour la longue saison qui nous attend", explique ainsi Stroll, qui en a profité pour donner quelques détails sur sa chute.

"C'était un accident malheureux : je suis tombé de mon vélo quand mon pneu est passé dans un nid-de-poule. Heureusement, la blessure n'était pas grave et une opération chirurgicale mineure a très vite permis de résoudre le problème avec succès. Depuis, je travaille dur avec mon équipe afin d'assurer que j'aie la condition physique nécessaire pour concourir ce week-end."

"Je souhaite remercier la communauté F1 de son soutien et d'avoir respecté ma vie privée, ainsi que l'équipe qui a contribué à mon rétablissement. Maintenant, je suis prêt à me concentrer sur la course de ce week-end, que j'attends avec beaucoup d'impatience."

Aston Martin a par ailleurs précisé que Drugovich mais également Stoffel Vandoorne étaient dans le paddock dans le cadre de leur rôle de réserviste pour l'écurie. Le Belge aurait pu être une solution pour remplacer Stroll lors des essais hivernaux mais leur tenue coïncidait avec la manche de Formule E du Cap.