Stroll reconnaît "une saison mitigée" dont il veut "tirer les leçons"

Après une période très difficile de cinq week-ends sans inscrire le moindre point, Lance Stroll a retrouvé de l'allant au Grand Prix des États-Unis la semaine dernière. Performant en course, il a terminé neuvième alors qu'il était parti des stands, avant d'hériter finalement de la septième place après les disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Avant d'aborder les quatre derniers Grands Prix de la saison, dont celui de Mexico ce week-end, le Canadien se montre donc optimiste. Il est également en mesure de dresser un premier bilan d'une saison qu'il qualifie lui même de "mitigée".

"Quand on remet les choses dans le contexte de l'équipe, je pense que cette saison a été solide", estime-t-il. "On a fait d'énormes progrès par rapport à l'an dernier, l'équipe a fait du bon travail en concevant une voiture qui a été capable de rivaliser avec les premières places."

"De mon côté, il y a eu des courses où j'étais satisfait de mes performances et d'autres où j'aurais pu tirer davantage de la voiture. Ce sentiment n'est pas toujours lié à la position finale. Bahreïn en est un bon exemple : tout le monde m'a félicité d'avoir terminé sixième après avoir manqué les essais à cause de deux poignets cassés, mais après la course, je me disais que j'aurais pu terminer plus haut si j'avais mieux géré les pneus mediums."

"À l'inverse, on a eu de des difficultés avec la voiture en deuxième partie de saison, mais il y a eu des courses où j'étais satisfait sans que l'on ne marque des points. C'est parfois comme ça. C'est donc une saison mitigée, mais de gros progrès ont été réalisés et il s'agit maintenant d'en tirer les leçons."

De moins en moins à l'aise au fur et à mesure du développement de l'AMR23, pour lequel l'écurie anglaise a reconnu avoir fait fausse route, Lance Stroll a été rassuré par les évolutions apportées à Austin. Il a fallu un changement radical de réglages le dimanche pour en profiter, mais l'optimisme est de mise pour relancer une meilleure dynamique.

"Une fois que l'on a fait ces changements, la voiture était beaucoup plus agréable à piloter et je crois que notre course dimanche a vraiment démontré que les évolutions fonctionnaient", souligne-t-il. "J'avais beaucoup plus d'adhérence, surtout dans les virages, ce qui m'a permis de dépasser des voitures que l'on avait du mal à doubler ces derniers temps. Il y a encore du travail d'optimisation à faire, et avoir davantage d'essais libres à Mexico y contribuera, mais je suis convaincu que l'on va dans la bonne direction."