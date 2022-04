Les F1 mises à nu avant le GP d'Australie

Charger le lecteur audio

Ferrari

Aileron avant de la Ferrari F1-75

Au cours des séances d'essais libres, Ferrari cherchera à récolter des informations sur la hauteur de caisse de la F1-75, des capteurs optiques étant placés sur le nez et l'aileron avant. Notons également la présence d'une grosse caméra sur le côté gauche du nez, elle capturera des images de la déformation de l'aileron.

L'avant de la Ferrari F1-75

Cette photo immortalisant l'assemblage de la F1-75 met en lumière certains éléments inboard de la suspension avant, l'amortisseur situé sous le châssis et le système de freinage avant.

Mercedes

L'arrière de la Mercedes W13

L'aileron arrière de la Mercedes W13 qui a été utilisé au GP d'Arabie saoudite. Le bord de fuite du volet supérieur a été découpé dans le but de réduire la traînée.

Gros plan sur la Mercedes W13

Gros plan sur l'entrée des tunnels et sur les listons situés sous le plancher de la Mercedes W13. Un peu plus au-dessus, on trouve deux dérives devant la petite entrée d'air du ponton (l'une d'entre elles est située sur la bande turquoise de la livrée).

La suspension avant de la Mercedes W13

Comme avec Ferrari, voici une belle vue de l'avant de la Mercedes, qui comprend des éléments de la direction et de la suspension avant.

Aileron avant de la Mercedes W13

Les ailerons avant de la W13 exposés à l'extérieur du garage. Comme sur l'arrière, le bord de fuite du volet supérieur a été découpé à certains endroits pour obtenir un meilleur équilibre entre appui aérodynamique et traînée.

Un aileron avant de la Mercedes W13

Toujours sur l'aileron avant, nous pouvons voir nettement le panneau qui a été créé pour loger le câble relié à la caméra infrarouge placée au sommet de la plaque d'extrémité.

Red Bull

La suspension avant de la Red Bull RB18

Red Bull a enveloppé les disques de frein avant de la RB18 pour une meilleure gestion des températures et un meilleur déplacement de la chaleur et du flux d'air. Notons également la nouvelle disposition des éléments de la suspension avant, avec le triangle supérieur, composé d'une seule pièce, qui traverse le châssis.

Un aileron avant de la Red Bull Racing RB18

En observant l'aileron avant de la RB18 du dessus, nous remarquons que les plaques d'extrémité sont légèrement courbées vers l'extérieur.

L'aileron arrière de la Red Bull Racing RB18

Red Bull dispose ce week-end d'un aileron arrière à fort appui aérodynamique avec la présence d'un Gurney sur le bord de fuite du volet supérieur.

Alpine

Nez et aileron avant de l'Alpine A522

Chez Alpine, on peut voir les différents séparateurs sur l'aileron avant. D'un côté, ils permettent de maintenir les volets en place, de l'autre ils aident à rediriger le flux d'air traversant la zone.

L'aileron avant de l'Alpine A522

Voici deux spécifications de l'aileron avant de l'A522. La pièce du dessous est notamment équipée d'un Gurney sur toute la longueur du bord de fuite du volet supérieur.

Haas

Ailerons avant de la Haas VF-22

Le nez seul et le nez couplé à l'aileron avant de la Haas VF-22 nous permettent de mieux comprendre comment les deux éléments sont connectés.

Alfa Romeo

Des ailerons avant de l'Alfa Romeo C42

L'aileron avant de l'Alfa Romeo C42 vu du dessus. Comme nous pouvons le remarquer, l'élément comporte cinq séparateurs reliant les deux premiers volets de chaque côté.

AlphaTauri

Des ailerons avant de l'AT03

À l'avant de l'AlphaTauri AT03, nous remarquons la présence d'une petite protubérance située sous l'aileron, il s'agit en fait du bout du nez.

L'arrière de l'AlphaTauri AT03

Au fond du garage, le train arrière attend d'être fixé au reste de la voiture. Nous pouvons voir le support de la boîte de vitesses, la suspension et l'aileron.

L'arrière de l'AlphaTauri AT03

Après la fixation du train arrière, nous bénéficions d'un autre angle pour immortaliser les éléments de la suspension et le système de refroidissement de l'unité de puissance.

McLaren

Ailerons avant de la McLaren MCL36

Quelques nez de la McLaren MCL36 avant assemblage. Nous pouvons constater que le bout du museau est directement fixé à l'aileron avant plutôt qu'au reste du nez (qui comporte des fixations pour les volets de l'aileron).

Aston Martin

Des ailerons avant de l'Aston Martin AMR22

Vue d'ensemble des ailerons avant de l'Aston Martin AMR22. La section centrale est relevée pour permettre une meilleure circulation du flux d'air sous le châssis.

Williams

Les freins de la Williams FW44

Un coup d'œil sur le frein avant droit de la Williams FW44 avant que l'équipe ne termine l'assemblage.