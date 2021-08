Fin des tests Pirelli en Hongrie, Pourchaire découvre l'Alfa Romeo

Quelques jours après le triomphe d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie, Pirelli a organisé des essais pour ses pneus 18 pouces, qui seront officiellement introduits en Formule 1 lors de la saison 2022, sur le Hungaroring. Entre les journées de mardi et mercredi, trois équipes ont pris part aux essais : Mercedes, Ferrari et McLaren.

Lando Norris et Daniel Ricciardo se sont relayés au volant de la MCL35M, de même que Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari. Mercedes a néanmoins décidé de pimenter les choses en ne faisant pas appel à ses pilotes titulaires, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, mais à George Russell, membre de l'académie junior de la marque à l'étoile et dont le nom est volontiers associé au baquet Mercedes l'an prochain.

Une quatrième écurie était présente en Hongrie, Alfa Romeo, mais celle-ci n'a pas pris part aux essais des nouveaux pneus de Pirelli et a aligné Théo Pourchaire, espoir français de 17 ans évoluant en Formule 2, pour lui offrir ses premiers tours de roue au volant d'une monoplace de la catégorie reine. "C'est incroyable, [c'est] un rêve qui devient réalité", a commenté Pourchaire sur son compte Twitter.

C'était déjà le cas lors des séances précédentes, peu d'informations ont circulé lors de ces deux journées de roulage, qui se sont principalement concentrées sur les questions de la structure des pneus, de leur comportement et de leurs caractéristiques. Au total, Mercedes, Ferrari et McLaren ont complété 523 tours du Hungaroring avec les nouveaux pneus de Pirelli, l'équivalent de 2291 kilomètres, ou plus de sept Grands Prix de F1.

Les pilotes Ferrari ont pris la piste mardi. Leclerc a étrenné plusieurs prototypes et réalisé 91 tours le matin. Sainz a pris le relais l'après-midi avec 82 tours au compteur. Russell, seul dans la Mercedes, a bouclé 137 tours lors de cette même journée. Les pilotes McLaren ont quant à eux roulé mardi (122 tours pour Norris) et mercredi (91 tours pour Ricciardo).

Le programme d'essais des pneus 18 pouces de Pirelli touche à sa fin. Les deux dernières journées de roulage auront lieu du 15 au 16 septembre, sur le circuit de Magny-Cours. Le manufacturier italien testera pour l'occasion ses gommes sculptées, dédiées aux conditions humides, avec l'écurie Alpine.