Les travaux sont terminés à Melbourne

Cela fera bientôt trois ans que le Grand Prix d'Australie de Formule 1 n'a pas eu lieu. En 2020, la manche inaugurale de la saison avait été annulée au dernier moment alors que la pandémie de COVID-19 commençait à frapper de plein fouet le monde entier. L'an passé, la discipline ne s'était finalement pas rendue à Melbourne en raison des nombreuses complications liées aux voyages et aux conditions d'entrée sur le territoire, dans le cadre des restrictions mises en place pour lutter contre les contaminations.

Cette période sans voir la Formule 1 a toutefois permis aux organisateurs de l'épreuve de mener des travaux significatifs sur le tracé non permanent de l'Albert Park. Celui-ci a été modifié en plusieurs endroits avec la volonté de favoriser les opportunités de dépassement. Ces changements concernent notamment la transformation des virages 9 et 10 en une portion moins sinueuse et beaucoup plus rapide, tandis que plusieurs autres virages ont été élargis afin d'augmenter la vitesse de passage en courbe.

Les promoteurs misent sur ces changements et sur l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique cette saison pour donner lieu à une édition 2022 plus spectaculaire, alors que le circuit australien a régulièrement été critiqué ces dernières années pour son manque d'action en piste. Par ailleurs, la totalité du circuit – qui emprunte des routes ouvertes au public le reste de l'année – a été resurfaçée pour la première fois depuis son arrivée au calendrier en 1996.

"Un temps au tour cinq secondes plus rapide, mais avec les nouvelles monoplaces, une course plus serrée", a résumé Andrew Westacott, président de l'Australian Grand Prix Corporation, quant aux attentes suscitées par tous ces changements. "On peut en fait suivre la voiture de devant et espérer la doubler. L'endroit principal [pour dépasser] est au virage 11, à l'extrémité sud du lac, près de Ross Gregory Drive et Ross Gregory Oval. Nous nous attendons à ce que ce soit une opportunité de dépassement majeure."

"L'élargissement de cinq autres virages, particulièrement avec l'augmentation de la vitesse au virage 6 où elle va passer d'environ 90 à 150 km/h, permet vraiment d'augmenter les vitesses de pointe au-delà de 330 km/h vers Lakeside. La Formule 1 a changé les caractéristiques techniques des monoplaces pour que les courses soient passionnantes cette saison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons resurfacé le circuit pour la première fois depuis 25 ans."

Troisième manche du calendrier 2022, le Grand Prix d'Australie aura lieu le week-end du 7 au 10 avril prochain à Melbourne.

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen