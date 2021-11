Verstappen pas surpris d'être loin de Mercedes

Lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo, Lewis Hamilton a exercé une domination que l'on n'avait pas vue depuis longtemps de sa part. Max Verstappen s'est retrouvé relégué à six dixièmes en Q1 puis à quatre dixièmes en Q2 et en Q3 et n'a rien pu faire pour prendre le départ des Qualifs Sprint depuis la première place ; c'est tout juste s'il a pu sauver la deuxième face à Valtteri Bottas et Sergio Pérez, qui accusent un dixième de retard sur le pilote Red Bull.

Hamilton a toutefois été équipé d'un moteur neuf pour ce week-end brésilien (ce qui lui vaudra cinq places de pénalité sur la grille du Grand Prix), et d'après Verstappen, il est logique que l'écart soit grand dans ces circonstances. "Quand ils prennent un moteur neuf, ils ont un peu plus de puissance pendant un week-end, alors pour moi ce n'est pas une grande surprise", juge le Néerlandais. "Je suis juste content d'être deuxième. C'est une bonne position de départ. Bien sûr, on veut toujours être plus proche, mais on sait qu'il faut parfois être réaliste, et il n'y avait pas grand-chose de plus à aller chercher."

"Ce moteur neuf lui apporte manifestement des chevaux en plus. Je pense donc que la deuxième place était le mieux que nous puissions espérer", estime Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, sur Sky Sports F1, avant d'ajouter : "C'est difficile pour nous de prédire le gain [que représente le moteur neuf], mais si l'on regarde la vitesse par rapport à Valtteri, c'est deux dixièmes. C'est évidemment pour ça qu'ils ont choisi de le prendre ici."

Verstappen est prompt à tempérer l'importance des Qualifs Sprint par rapport à la course principale ce week-end. "Il n'y a pas beaucoup de points à marquer en course sprint", souligne l'intéressé, le barème étant simplement 3-2-1. "J'espère évidemment faire un bon premier tour, et on verra. Bien sûr, la course la plus importante, c'est dimanche." Cependant, d'après Horner, le leader du championnat ne fera pas de concessions en piste : "Il est pilote. Si au départ il peut prendre la tête, il tentera."

Dans tous les cas, Verstappen s'attend à ce que Red Bull soit plus en forme ce dimanche notamment, avec des températures qui devraient être environ cinq degrés plus élevées. "Ce sera complètement différent de toute façon, il va faire beaucoup plus chaud. Cela va changer le comportement de la voiture. On verra", conclut-il.