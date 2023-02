Vowles met la priorité sur la structure technique de Williams

Charger le lecteur audio

Parallèlement au départ du directeur Jost Capito, le directeur technique François-Xavier Demaison et le responsable de l'aérodynamique Dave Wheater ont tous deux quitté Williams fin 2022. Alors que l'équipe britannique a rapidement trouvé un successeur à Capito en embauchant James Vowles, ancien responsable de la stratégie chez Mercedes, les deux postes techniques sont restés vacants.

Toutefois, Vowles fait de la reconstruction de la direction technique de Williams sa priorité. "Le plus important, c'est que, d'un point de vue technique, nous n'avons pas de structure en place, évidemment à la suite des changements qui ont été faits", a-t-il expliqué. "La [priorité] numéro un est de mettre en place un ensemble de structures appropriées, en matière de directeur technique et de responsable aéro. C'est la priorité numéro un, parce qu'il est clair qu'une organisation en a besoin pour progresser."

Compte tenu des congés avant les fins de contrat que ces postes impliquent généralement, il pourrait s'écouler plusieurs mois avant que les candidats retenus par Williams ne puissent commencer à travailler à Grove. Mais Vowles a insisté sur le fait que le temps ne pressait pas puisqu'il était à la recherche des meilleurs profils.

"Il y a une organisation solide en place et elle fonctionne sans [directeur technique]", a-t-il précisé. "Au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a une voiture sur la piste, elle est construite. [Les employés de Williams] ont fait un travail incroyable pendant l'hiver pour y parvenir. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre quelqu'un en place pour le court terme mais pour le long terme. Il s'agit aussi de s'assurer que nous avons la bonne personne en place. Nous n'allons pas nous précipiter pour prendre une décision, l'essentiel est de s'assurer de trouver la personne qui convient à l'organisation sur le long terme."

Logan Sargeant au volant de la Williams FW45.

Si Vowles s'est réjoui de la passion qui anime l'équipe en dépit de ses piètres performances en piste depuis plusieurs années, le nouveau directeur a aussi reconnu qu'il devrait s'habituer à travailler dans une équipe qui ne dispose pas des mêmes ressources que Mercedes.

"Il y a de nombreuses personnes formidables sur site", a-t-il déclaré. "Elles ont évidemment connu des difficultés lors des 15 dernières années, en raison des circonstances, du manque d'investissements et tout ça. Mais vous pouvez toujours dire qu'indépendamment de votre position sur la grille, le même niveau de passion est partagé, il est là et il est disponible pour vous. Le travail aussi, tout ce qu'il faut pour progresser."

"Il s'agit simplement de comprendre où en est Williams. J'ai eu un vrai avantage en étant dans une organisation où si vous aviez besoin de quelque chose, vous le demandiez et on vous le donnait. Nous avions tout ce que vous pouviez imaginer. C'est un contraste frappant avec l'endroit dans lequel je me trouve maintenant, surtout dans un environnement de budget plafonné où il est difficile de demander ou même de payer pour ce dont vous avez besoin."

Et alors que Logan Sargeant et Alexander Albon finissent leur travail en piste pour les essais de Bahreïn, avec des temps encourageants à la clé, Vowles n'a pas souhaité tirer de premières conclusions sur la FW45.

"Le vent à Bahreïn en ce moment, un vent arrière dans le virage 1, rend l'équilibre très difficile pour les pilotes", a-t-il noté. "C'est une sensation assez désagréable quand le vent est derrière vous, surtout au freinage. Sinon, je pense qu'il y a du positif, certainement par rapport à l'année dernière. Mais il est encore trop tôt, après seulement deux jours d'essais, pour tirer des conclusions."