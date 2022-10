Sargeant sera pilote Williams en 2023 s'il obtient sa Super Licence

Charger le lecteur audio

Depuis plusieurs semaines, il est clair que la candidature la plus avancée pour succéder à Nicholas Latifi au sein de l'écurie Williams l'année prochaine est celle de Logan Sargeant. L'Américain, pilote Carlin en F2 et qui a pris part à ses premiers essais libres ce vendredi à Austin avec la structure détenue par Dorilton Capital, était déjà parmi les favoris avant que Nyck de Vries, l'autre candidat crédible, soit recruté par AlphaTauri pour 2023, après une pige réussie du Néerlandais au volant de la FW44 à Monza.

Si aucune annonce officielle sur le nom de l'équipier d'Alex Albon l'an prochain n'a encore eu lieu en bonne et due forme, Williams a indiqué ce samedi que le programme de roulage de Sargeant, par ailleurs pensionnaire de son académie de jeunes pilotes, allait être musclé avec deux séances d'Essais Libres 1 supplémentaires, au Mexique (à la place d'Albon) et à Abu Dhabi (à la place de Latifi), ainsi que la participation aux essais jeunes pilotes de Yas Marina qui suivront la fin de la campagne.

Il s'agit pour Williams d'aider l'Américain à assurer sa place l'an prochain : ce vendredi, en réalisant 100 km et en n'écopant pas de réprimande, Sargeant a en effet glané un point de Super Licence supplémentaire. S'il parvenait à rééditer cela à Mexico et à Abu Dhabi, il lui suffirait alors de terminer dans le top 6 du classement F2 pour pouvoir prétendre à obtenir sa licence, indispensable pour occuper un baquet de titulaire en Grand Prix.

Plus encore, Jost Capito, le directeur de Williams, a confirmé en conférence de presse ce samedi à Austin, peu après l'annonce de ces essais, que Sargeant serait à coup sûr le titulaire en 2023 s'il parvenait à assurer sa Super Licence. "Nous estimons qu'il est prêt à courir", a ainsi déclaré l'Allemand. "À la condition qu'il ait suffisamment de points de Super Licence, il sera notre deuxième pilote l'année prochaine."

Logan Sargeant lors des EL1 du GP des États-Unis 2022 de F1

Actuellement troisième de l'antichambre de la Formule 1, le natif de Boca Raton en Floride affiche 135 unités au compteur et demeure sous la menace de plusieurs pilotes en cas de contre-performance : Jack Doohan, Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi comptent tous 126 points, alors que Liam Lawson en a 123, Frederik Vesti 117, Ayumu Iwasa 114 et Jüri Vips 110. Même Dennis Hauger, avec 98 unités à son actif, peut mathématiquement lui passer devant.

Autant dire que, même en renforçant au maximum sa candidature avec des EL1 en F1, le risque de le voir échouer à assurer sa place de titulaire l'an prochain n'est pas invraisemblable. Williams dispose d'options éventuelles si jamais un tel scénario venait à se matérialiser, au premier rang desquelles figurent Mick Schumacher (dont le départ de Haas paraît très probable) et Antonio Giovinazzi (qui fait aussi partie des candidats les plus sérieux à la succession de l'Allemand au sein de l'équipe américaine).

